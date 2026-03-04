סופת אש באוויר: גל תקיפות עוצמתיות תועד בלב טהראן

גל נוסף של תקיפות אוויריות תועד בלבד טהראן, במה שנראה כמו אחד מגלי התקיפה האינטנסיביים ביותר עד כה

גל נוסף של תקיפות אמריקאיות-ישראליות יצא לדרך בלב טהראן, ועל פי התיעודים מדובר בגל העוצמתי ביותר עד כה. בתיעוד שנחשף מתוך איראן, נראית מתקפה בלתי פוסקת, שמדמה סופת רעמים מרוב עוצמתה.

התקיפות העוצמתיות שמתרחשות כרגע בלב בירת איראן מזעזעות את האדמה ומאירות את השמים גם בשעות הערב, וממלאות אותם בהבזקים ולהבות. לאחרונה, נראה כי קצב ועצימות התקיפות כנגד איראן רק ממשיכה לעלות, כפי שהודיע נשיא ארה"ב טראמפ במהלך הימים האחרונים כי "רק התחלנו".

בנוסף הודיע לאחרונה שר המלחמה פיט הגסת' כי "הגל הגדול ביותר עוד לא הגיע" אז ניתן רק להמתין ולחכות לראות איזה עוד מכות יונחתו על המשטר באיראן.

