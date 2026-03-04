דיווח דרמטי: יכולת האש של איראן לקראת סיום

בעוד הלחימה מול איראן נמשכת, דיווח חדש בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" שופך אור על מצב המלאים של משטר האייתוללות. גורם מערבי ששוחח עם העיתון טוען כי היכולת האיראנית להמשיך במתקפות מאסיביות של טילים בליסטיים מוגבלת באופן משמעותי.

לפי הדיווח, במערב מזהים כי מספר השיגורים של טילים בליסטיים מאיראן נמצא במגמת ירידה עקבית בימים האחרונים. הניתוח המודיעיני מצביע על כך שהסיבה לירידה אינה בהכרח שינוי אסטרטגי, אלא קושי ממשי באספקת חימוש זמין לשיגור מיידי.

הגורם המערבי העריך כי "בבקצב הנוכחי, לטהראן נותרו רק עוד כמה ימי יכולת אש מהם". משמעות הדבר היא שאיראן מתקרבת לנקודה שבה תיאלץ לצמצם משמעותית את השימוש בטילים בליסטיים, המהווים את האיום המרכזי והמהיר ביותר שלה על ישראל, כדי לשמור עתודות להמשך או בשל התרוקנות המחסנים.