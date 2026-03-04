ציד מוצלח: ארה"ב ממשיכה בהשמדת משגרים איראניים

פיקוד המרכז האמריקאי ממשיך במתקפה הנרחבת על איראן, וממשיך לחשוף תיעודים מהמשך שחיקת הכוחות האיראניים עד דק. בתיעוד מבצעי נוסף חושפים האמריקאים השמדה לאורך היום של שורה של משגרי טילים.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

Centcom, פיקוד המרכז האמריקאי, התיר חשיפה של עוד שורה של תיעודים מבצעיים מתוך איראן. בתיעודים נראים מטוסי הקרב של ארצות הברית יחד עם כלי נוספים משמידים שורה של משגרי טילים איראניים, אשר מספריהם ממשיכים להצטמצם מיום אל יום.

מטעם סנטקום נמסר כי: "בזמן שהמשטר האיראני תוקף ופגיעה באזרחים ללא הבחנה בעזרת טילים, רחפנים מתאבדים ועוד כלי טרור, כוחות אמריקאים ממשיכים לצוד ולהשמיד באגרסיביות משגרים ויחידות טילים איראניות עם דיוק וללא הפסקה".



