היסטוריה באיראן: ארה"ב עשתה שימוש ראשון בטיל החדש והאימתני

פיקוד המרכז האמריקאי הודיע לפני זמן קצר, כי כחלק מהמערכה המתמשכת נגד איראן, והמשך הגברת קצב האש והשימוש ביכולות מתקדמות וחדישות, נעשה שימוש מבצעי ראשון בסוגו במערכת טילי תקיפה מסוג "PrSMs", מערכת טילים חדישה וקטלנית למרחקים ארוכים.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

ראש התיבות של השם "PrSMs" של המערכת היא "long-range Precision Strike Missiles" (טיל תקיפה מדויק למרחקים ארוכים), על פי ארה"ב הטיל המתקדם הוא בעל דיוק גבוהה במיוחד, ויכול לפגוע בטווחים של מטרים בודדים ממרחקים של מאות קילומטרים והוא מספק יכולות תקיפה עמוקות ומדויקות אל כוחות קרקע כפי שלא היה בעבר.

מפקד פיקוד המרכז, האדמירל בראדלי קופר, אשר מפקד על המבצע האמריקאי כנגד איראן, הודיע בחגיגיות: "אני לא יכול להיות גאה יותר בלוחמים והלוחמות שלנו, שעושים שימוש בקדמה ויכולות מתקדמות ליצור דילמות ליריב והזדמנויות מבצעיות לכוחותינו".