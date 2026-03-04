מבזקים
סרוגים

היסטוריה באיראן: ארה"ב עשתה שימוש ראשון בטיל החדש והאימתני

ארצות הברית הודיעה לפני זמן קצר כי עשתה שימוש מבצעי ראשון סוגו במערכת טילי תקיפה מדויקים למרחקים ארוכים כנגד מטרות באיראן, בנקודת ציון היסטורית למערכת

יאיר אמר
ט"ו אדר התשפ"ו
היסטוריה באיראן: ארה"ב עשתה שימוש ראשון בטיל החדש והאימתני
שימוש מבצעי ראשון בטיל "PrSMs" צילום: צילום: פיקוד מרכז האמריקאי.

פיקוד המרכז האמריקאי הודיע לפני זמן קצר, כי כחלק מהמערכה המתמשכת נגד איראן, והמשך הגברת קצב האש והשימוש ביכולות מתקדמות וחדישות, נעשה שימוש מבצעי ראשון בסוגו במערכת טילי תקיפה מסוג "PrSMs", מערכת טילים חדישה וקטלנית למרחקים ארוכים.

צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

ראש התיבות של השם "PrSMs"  של המערכת היא "long-range Precision Strike Missiles" (טיל תקיפה מדויק למרחקים ארוכים), על פי ארה"ב הטיל המתקדם הוא בעל דיוק גבוהה במיוחד, ויכול לפגוע בטווחים של מטרים בודדים ממרחקים של מאות קילומטרים והוא מספק יכולות תקיפה עמוקות ומדויקות אל כוחות קרקע כפי שלא היה בעבר.

מפקד פיקוד המרכז, האדמירל בראדלי קופר, אשר מפקד על המבצע האמריקאי כנגד איראן, הודיע בחגיגיות: "אני לא יכול להיות גאה יותר בלוחמים והלוחמות שלנו, שעושים שימוש בקדמה ויכולות מתקדמות ליצור דילמות ליריב והזדמנויות מבצעיות לכוחותינו".

ארה"ב טילים מדוייקים תקיפה באיראן