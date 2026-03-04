בעקבות התיעוד המדאיג: עיריית אשדוד בהודעה לתושבים

עיריית אשדוד פרסמה לפני זמן הודעה לתושבים לפיה התיעוד המציג נפילת טיל ברחבי העיר אינו אמין וכי לא היה אירוע כזה באשדוד.

בהודעת העירייה נכתב, בין היתר: "בשעה האחרונה מופץ ברשתות החברתיות סרטון המציג חצר שבה נראה בור גדול שנפער, לכאורה כתוצאה משברי יירוט. לאחר בדיקה שנערכה מול הגורמים הרלוונטיים, נבהיר כי הסרטון לא צולם באשדוד ואינו קשור לאירוע המתרחש בעיר. בנוסף, נבקש להבהיר כי באשדוד לא היה אירוע של נפילת שברי יירוט".

בעירייה הדגישו: "אנו מבקשים לנהוג באחריות, להימנע מהפצת מידע שאינו מאומת, ולהסתמך אך ורק על עדכונים רשמיים של גורמי הביטחון והרשות המקומית. ובכלל, חשוב תמיד לבדוק את מקור המידע לפני הפצתו".