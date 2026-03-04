ישראל וארה"ב היו בהלם: איראן הצליחה לעבוד על כולם

ישראל וארה"ב פתחו בשבת בבוקר במתקפה היסטורית וחסרת תקדים באיראן, אלא שאז הם גילו כי איראן הצליחה לעבוד על כולם בגדול

במערכת הביטחון מנתחים את היכולות הצבאיות של טהראן בצל גל התקיפות הנוכחי. על פי דיווח באתר 'מעריב', בצה"ל מודים כי האיראנים הצליחו לשקם באופן משמעותי את מערך הטילים הבליסטיים שלהם מאז מבצע "עם כלביא".

מנתונים שבידי הצבא עולה כי מספר הטילים הבליסטיים שעמד לרשות המשטר האיראני בשבת בבוקר – עם תחילת התקיפות המשולבות של חיל האוויר וצבא ארצות הברית – היה זהה למספר הטילים שהיה בידיהם ערב המלחמה בקיץ האחרון.

הנתונים מצביעים על קצב ייצור ושיקום מהיר במיוחד של התעשיות הצבאיות באיראן, שהצליחו למלא את המחסנים שהתרוקנו או הושמדו במהלך סבב הלחימה הקודם.