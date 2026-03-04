הסנאטור הבכיר עם נתניהו: "נפילת המשטר היא עניין של זמן"

הסנאטור הרפובליקני הבכיר שוחח לפני זמן קצר עם ראש הממשלה נתניהו, ודיווח על כך ברשתות החברתיות והודיע בנרחצות כי נראה שימיו של המשטר האיראני ספורים

לינדזי גראהם, הסנאטור הרפובליקני הבכיר, ומי שנחשב יד ימינו של הנשיא טראמפ בבתי הנבחרים, שוחח לפני זמן קצר עם ראש הממשלה נתניהו והודיע על כך ברשתות החברתיות. על עדויותיו מהשיחה, גראהם מודיע כי ימיו של משטר האייתולות על כדור הארץ מועטים מאוד.

גראהם הודיע ברשת החברתית X "הייתה לי עכשיו שיחה מצוינת עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, הוא הביע את הכרת התודה שלו ושל ישראל אל הנשיא טראמפ, אנשינו האמיצים בצבא ארה"ב ולאומה האמריקאית שהצטרפה למאבק כנגד הנאצים המודרנים של ימינו". הודיע גראהם.



הסנאטור הבכיר הוסיף ותיאר: "ישראל היא מדינה קטנה, אך בעלת לב ענק, בנוסף לנחישות בלתי ניתנת לערעור לשרוד ולשגשג, אלה שמעוניינים להשמיד את ישראל מעוניינים גם בהשמדת אמריקה, כשהמשטר באיראן צועק 'מוות לאמריקה' הם מתכוונים לזה".

גראהם הוסיף קביעה חריפה וחד משמעית: "ראש הממשלה דיבר בהערכה עמוקה על תמיכתו של הנשיא טראמפ, עמידתו האיתנה ומנהיגותו, עוד לא הגענו לשם, אבל, לדעתי, זה לא עניין של האם משטר הטרור האיראני יפול, אלא שאלה של זמן, רק עניין של זמן".

לבסוף, הסביר כי: "שוחחנו גם על הפתח לשלום שמלחמה זו פותחת, על ידי השמדת ספינת האם של הטרור באזור, המשטא האיראני. ראש הממשלה הודיע שהוא מחויב להרחבתו והעמקתו של הסכם אברהם, באופן שידחוף את האזור קדימה".