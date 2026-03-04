כ"ץ לחיילי המודיעין: "כך הפתענו את האיראנים"

*שר הביטחון במפגש עם חיילי מודיעין: "היתרון שלנו על איראן במערכה הזאת הוא בעיקר בשני ממדים - המודיעין והיכולת המבצעית"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) באגף המודיעין ביחד עם ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, ובכירים נוספים במודיעין. השר אמר בביקור: "האיראנים הופתעו עד כדי שלא היו ערוכים כי הם לא ידעו את היקף רוחב ועומק המודיעין עד המטרה האחרונה".

הדברים המלאים: "אם תשאלו במה האיראנים הופתעו עד כדי שלא היו ערוכים למרות ההתרעה האסטרטגית - כי הם לא ידעו לאמוד ולהעריך את שני הממדים: את היקף רוחב ועומק המודיעין עד המטרה האחרונה, ואת היכולת המבצעית לנצל את המודיעין כדי לפגוע, לתקוף, להשמיד ולהרוס את היכולות שלהם".

דברי השר כ"ץ | צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון

"כשדיברנו בעקבות המבצע המוצלח מאוד של 'עם כלביא' אז גם אמרתי וזה היה ברור, לא נלחמים את המלחמה שהייתה, צריך להיערך למלחמה הבאה. הרבה יכולות מודיעיניות ואחרות מוצו, נשרפו, השתמשו בהן כבר, ולכן האתגר היה לבנות מחדש את היכולת המודיעינית, ולא רק לבנות אלא להרחיב אותה עשרת מונים, וזה מה שקרה כאן בעצם, על פני כל איראן".

המבצע תוכנן לאמצע השנה

"מעבר לזה, מאחר ותוכנן מבצע לאמצע השנה, עם אותו יעד שנקבע, אבל עקב ההתפתחויות והנסיבות, בעיקר מה שקרה בתוך איראן, ועמדת נשיא ארצות הברית, וכל האפשרות לייצר כאן מבצע משולב, אז בא הצורך להקדים את הכול לחודש פברואר. זה היה דבר שאנחנו בעצמנו קיווינו אבל לא היינו בטוחים, ואתם סיפקתם במימד המודיעיני התקדמות עצומה, מיום ליום ומשעה לשעה - עוד יכולת ועוד מימדים וכמובן ההיערכות המבצעית".

"יש לכם חלק עצום בבניית היכולת הזאת, שהיא גם הביאה לכל השילוב הזה וגם לתוצאה של מכת הפתיחה הפנטסטית וגם להמשך. אז אני באמת מביע הערכה רבה וקורא לכם להמשיך באותה הדרך כי אנחנו בעיצומה של מערכה, אנחנו משוכנעים שהיא תסתיים בדרך הטובה, והתוצאות יהיו חיזוק משמעותי ביותר לביטחון מדינת ישראל, למעמדה, להסרת איומים וכל הדברים שאנחנו מתמודדים איתם תקופה ארוכה. אז תודה רבה, ועדיין אפשר להגיד פורים שמח לכולם".

ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר: "אנחנו עוסקים מהמקום הזה ממש גם בלספק את ההתרעה בזמן במערכה שהיא רב-זירתית, מסתכלים על כל הזירות כל הזמן ודואגים להביא משם מודיעין איכותי שיתן לנו את ההתראה שצריך.

"אנחנו עוסקים 24/7. מה שאתה רואה פה זה רק הדבר הקדמי של כל אלפי האנשים באמ"ן שעובדים כדי שהדברים האלה יקרו. אנחנו בדרך הנכונה, עומדים לפי הלו"ז, המודיעין מגיע למשימות שאנחנו צריכים לעמוד בהן, ומקווים להמשיך ככה גם בכל הכוח קדימה".



