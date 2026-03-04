שר המלחמה האמריקאי קובע: "ישראל וארה"ב, החזקות בעולם"

שר המלחמה האמריקאי יצא בהצהרת עדכון נוספת בקשר למלחמה באיראן, הגסת' הודיע כי למרות שעברו רק ימים בודדים, ארה"ב מנצחת באופן מוחץ ושיבח את שיתוף הפעולה עם ישראל

מזכיר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת, יוצא לעדכון מיוחד נוסף מהפנטגון, בו הוא מוסר הצהרה, עדכונים ומידע נוסף בקשר למערכה באיראן או תחת שמה האמריקאי, מבצע "זעם אפי".

הגסת' פתח את דבריו בהודעה על כך שלמרות הזמן הקצר מתחילת המערכה, הגענו להישגים משמעותיים, וכל יום שעובר נשחקות עוד ועוד היכולות האמריקאיות, בנוסף שיבח הגסת' את ישראל וצה"ל והסביר כי "השילוב בין צבא ארה"ב לצבא הישראלי, הוא מהכוחות הקטלניים ביותר שידע העולם".

מזכיר המלחמה פתח את הצהרתו והודיע: "אנחנו רק ארבעה ימים בלבד אל תוך המבצע. יש עוד כוחות בדרך. עד כה, התוצאות נהדרות. יחד עם היכולות הקטלניות של הצבא הישראלי אנחנו מייצרים כוח בלתי ניתן לעצירה, השילוב בין ישראל וארה"ב, מהחזקים אי פעם".

"אנחנו משיגים תוצאות אדירות במערכה נגד אויבינו משטר הדת הקיצוני של טהראן, ואנחנו רק התחלנו, רק התחלנו לצוד אותם, רק התחלנו לשבור את רוחם, רק התחלנו לשחוק את יכולותיהם, תוך 4 ימים בלבד".

"זה החל אתמול, וזה יגיע לסיום בימים הקרובים, שני חילות האוויר העוצמתיים בעולם משיגים עליונות אווירית מוחלטת מעל שמי איראן, זה אומר שאנחנו נטוס, כל היום וכל הלילה, ללא איומים, אנחנו נמצא את הטילים את כלי הטיס, את המפעלים. אנחנו נצוד אותם אחד אחד, את יכולותיהם התעשייתיות, את ההנהגה הצבאית והאזרחית".

"לאיראן לא תהיה שום שליטה על זה, זה לא יהיה קרב הוגן, אנחנו לא רוצים שזה יהיה קרב הוגן, אנחנו פה כדי לנצח, אנחנו חובטים בהם כשהם על הריצפה וזה בדיוק איך שזה צריך לעבוד, עד כה מבצע "זעם אפי" הטיל פי שניים יותר חימושים ממה שהוטלו בפתיחת הפלישה לעיראק, והוא אינטנסיבי פי שבע ממלחמת 12 הימים של ישראל נגד איראן".

"אנחנו השגנו שליטה מוחלטת על השמים, מעכשיו אנחנו יכולים להתחיל להשתמש בפצצות טיפשות, מהם יש לנו אספקה כמעט אין סופית, בהתחלה היינו צריכים טילים מתקדמים ומערכות יקרות ומפוארות, גם בקשר למערכות הגנה אווירית, המצבורים שלנו והעמדה ההגנתית נותרה חזקה ומוצקה, איראן לא יכולה לירות את הכמויות שירתה קודם".

"חיל האוויר האיראני, שנבנה ב-1976, הושמד ב-2026, הצי האיראני נמצא במצולות הים, יכולות הקרב שלהם הושמדו ונוטרלו, אמש השמדנו את ספינת הכתר שלהם, על שם סולימאני, נראה שהנשיא חיסל אותו פעמיים".