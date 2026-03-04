שיגורים מאיראן: אזעקות בירושלים ובמרכז הארץ

דובר צה"ל מסר כעת (רביעי) כי צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

ממד"א נמסר: בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופרמדיקים של מד"א יצאו לסרוק בזירות בהן התקבלו דיווחים. צוותי מד"א נוספים מטפלים באנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן.

ממד"א נמסר: בזירה במרכז הארץ, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שמיר-אסף הרופא 2 פצועים במצב קל ובהכרה מלאה, בהם: גבר כבן 30 עם פציעה מרסיסים ופצוע נוסף עם פגיעת הדף. במקום טופלו 3 נפגעי חרדה שלא נזקקו לפינוי לבית החולים.