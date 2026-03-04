בעקבות המלחמה: אירוע הכניסה של האח הגדול נדחה

לאחר שהעונה החדשה של האח הגדול הייתה אמורה לעלות ב-7.3 למרות המלחמה, ההפקה מודיעה על דחייה קצרה: אירוע הכניסה לבית נדחה ל-10 במרץ בעקבות המצב הביטחוני

אחרי שהפקת האח הגדול הודיעה כי העונה החדשה תעלה כמתוכנן למרות המלחמה עם איראן והסערה ברשת - כעת מגיע שינוי בתוכניות. בעקבות המצב הביטחוני והערכות מצב שוטפות, הוחלט לדחות את אירוע הכניסה לבית בכמה ימים.

העונה החדשה, שהייתה אמורה להיפתח במוצאי שבת הקרוב (7.3), תידחה ליום שלישי ה-10.3.

שלושה ימים בלבד

מדובר בדחייה קצרה יחסית של שלושה ימים בלבד. בהפקה הבהירו כי ההחלטה התקבלה על רקע המצב הביטחוני והצורך להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות.

כזכור, עוד לפני ההסלמה כבר פורסמו קדימונים, הצצות לדיירים ופרטים ראשונים על העונה החדשה - מה שהעלה ציפייה רבה לקראת אירוע הכניסה לבית.

האח הגדול צילום: (צילום: Shlomi Cohen/Flash90)

סערה ברשת סביב העלייה בזמן מלחמה

עם פרוץ הלחימה עלו ספקות רבים לגבי עצם קיום ההשקה במועד המקורי. ברשת התפתח גם ויכוח בין גולשים: חלק טענו כי תוכנית ריאליטי יכולה להוות אסקפיזם בתקופה של אזעקות וחוסר ודאות, בעוד אחרים סברו כי העלאת עונה חדשה בזמן מלחמה נתפסת כניתוק מהמציאות.

כעת מתברר כי התוכנית אכן תעלה, אך באיחור של כמה ימים בלבד.