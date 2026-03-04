"ההפלה ההיסטורית בטהרן": מפקד חיל האוויר בשיחה מרגשת

מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, שוחח עם עם טייס האדיר (F35I) שהפיל לראשונה מטוס קרב איראני בשמי טהרן: "ההפלה ההיסטורית מעל שמי טהרן היא ביטוי לעוצמתו של חיל האוויר ולנחישות האישית שלך. המשימה הבאה כבר מחכה לכם".

דובר צה"ל

כזכור, מוקדם יותר היום דובר צה"ל אישר כי מטוס אדיר (F35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל לפני זמן קצר מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי טהרן. זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35.

הפעם האחרונה שבה חיל האוויר הישראלי הפיל מטוס הייתה ב־24 בנובמבר 1985, במהלך קרב אוויר מעל לבנון. בקרב זה מטוס F-15 “בז” של חיל האוויר הפיל שני מטוסי MiG-23 סוריים.



