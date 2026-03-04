בזמן המלחמה: הדיג'יי שיצר טראק מנאומי ביבי וטראמפ

בצל המלחמה בישראל, הדיג'יי זהבי הפתיע במסיבת חניון עם טראק חדש שנוצר מסימפולים של נאומי בנימין נתניהו ודונלד טראמפ - רגע מוזיקלי חריג שעורר תגובות חזקות בקהל

האמן האלקטרוני זהבי הפתיע אמש במסיבת חניון עם טראק חדש ויוצא דופן, שנבנה מסימפולים של נאומי פתיחת המלחמה של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

צפו בטראק המורכב מנאומי ביבי וטראמפ

יח"צ זהבי

הטראק שולב במהלך הסט של זהבי, כאשר קטעים מתוך הנאומים הפכו לחלק מהביט האלקטרוני - מה שיצר רגע מיוחד ולא שגרתי על הרחבה.

דגלי ישראל ואיראן

במהלך הביצוע עלה זהבי לבמה כשהוא עטוף בדגלי ישראל ואיראן, והקדיש את הטראק כמסר של חיזוק ותקווה.

הקהל במקום הגיב בהתלהבות לרגע, כאשר קולותיהם של טראמפ ונתניהו נשמעים בתוך הביט - והופכים לחלק מהטראק החדש.