"יש על מי לסמוך": משה פרץ מחזק את עם ישראל

על רקע התקופה המתוחה, משה פרץ מוציא את הסינגל החדש "יש על מי לסמוך" - שיר מחזק ומרומם רוח עם מסר של אמונה וביטחון בימים של חוסר ודאות





בעיצומם של ימים מתוחים, על רקע מבצע "שאגת הארי", שחרר אתמול (שלישי) משה פרץ את הסינגל החדש שלו, "יש על מי לסמוך", מתוך האלבום "ימים טובים".



העיתוי אינו מקרי: השיר יוצא דווקא עכשיו, כשהמציאות רוויית חוסר ודאות. זהו שיר שנועד לחזק, לעודד ולהרים את המורל - תזכורת פשוטה אך עמוקה לכך שגם כשלא הכול בשליטתנו, יש על מי לסמוך.

האזינו לשיר החדש של משה פרץ - "יש על מי לסמוך"

שיר של אמון ופשטות

את השיר כתבו והלחינו משה פרץ יחד עם אבי "פאנל" כהן, יוחאי אדרי ולידור זירק. התוצאה היא בלדה מרגשת עם מסר חד וברור: לא הכול בידיים שלנו, אבל אנחנו לא לבד.

כבר בפתיחת השיר שר פרץ: "לא הכל בידיים שלי / לא הכל צריך תשובה / יש דברים שמבקשים / רק אמון, לא הבטחה"

משה פרץ צילום: (באדיבות: יח

מנטרה לימים מאתגרים

הפזמון, שחוזר מספר פעמים לאורך השיר, הופך למעין הצהרה: "יש על מי לסמוך / גם כשאין לי שום שליטה / גם כשלא מבין / אני הולך באמונה"

בתקופה שבה רבים חווים חוסר שליטה וחרדה, השיר מציע עוגן פנימי - תזכורת לכך שהאמונה והביטחון בקב"ה יכולים להעניק יציבות גם בתוך מציאות מורכבת.

נראה כי "יש על מי לסמוך" הוא לא עוד סינגל מוזיקלי שגרתי, אלא אמירה רוחנית מדויקת לרוח התקופה. זהו שיר שמבקש להזכיר שגם כשהמציאות מטושטשת, כשהשאלות רבות והלב כבד - האמונה נשארת העוגן, ותמיד יש על מי לסמוך.