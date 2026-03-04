מבזקים
סרוגים

בעקבות קצב השיגורים: פיקוד העורף באזהרה לציבור

מסבירן פיקוד העורף, סגן אלוף במיל' דני כהן, מתייחס לשאננות בציבור, למדיניות ההנחיות של פיקוד העורף ומפרסם אזהרה חמורה

ט"ו אדר התשפ"ו
בעקבות קצב השיגורים: פיקוד העורף באזהרה לציבור
פיקוד העורף צילום: דובר צה"ל

מסבירן פיקוד העורף, סגן אלוף במיל' דני כהן, אומר כי הוא מזהה שאננות בקרב הציבור הישראלי בעקבות הירידה החדה בקצב השיגורים מאיראן, ואומר כי זה מצב שיכול להשתנות ברגע.

 בראיון לקו החדשות 'זירת החדשות', אמר כהן: "יש תחושה שהציבור נכנס לשאננות בגלל הירידה בהיקף הירי, קצב האש יכול להשתנות ברגע וחשוב להיות דרוכים".

כהן התייחס לכך שיש שאננות בציבור בשל ההתרעה המקדימה, ואמר כי "לא תמיד נוכל לתת הנחיה מקדימה".

על החשיבות של עמידה בהנחיות פיקוד העורף, אמר כהן: "משפחות שלמות יכלו להימחק אם לא היו נכנסים למקלט".

דני כהן פיקוד העורף הנחיות פיקוד העורף