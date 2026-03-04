בעקבות קצב השיגורים: פיקוד העורף באזהרה לציבור

מסבירן פיקוד העורף, סגן אלוף במיל' דני כהן, אומר כי הוא מזהה שאננות בקרב הציבור הישראלי בעקבות הירידה החדה בקצב השיגורים מאיראן, ואומר כי זה מצב שיכול להשתנות ברגע.

בראיון לקו החדשות 'זירת החדשות', אמר כהן: "יש תחושה שהציבור נכנס לשאננות בגלל הירידה בהיקף הירי, קצב האש יכול להשתנות ברגע וחשוב להיות דרוכים".

כהן התייחס לכך שיש שאננות בציבור בשל ההתרעה המקדימה, ואמר כי "לא תמיד נוכל לתת הנחיה מקדימה".

על החשיבות של עמידה בהנחיות פיקוד העורף, אמר כהן: "משפחות שלמות יכלו להימחק אם לא היו נכנסים למקלט".