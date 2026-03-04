המערכה על הארנק: איך הלחץ על טהרן חונק את ביירות? | פרשנות

במערכת הביטחון מצביעים על פגיעה במקורות המימון של חיזבאללה, על צמצום כוח רדואן ועל שינוי בפריסת הארגון בלבנון, לצד מעקב ישראלי גם אחר ההתפתחויות בזירה הסורית

במערכת הביטחון מצביעים על שינוי משמעותי במצבו של ארגון הטרור חיזבאללה, הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט המבצעי. על פי ההערכות, איראן העבירה במהלך השנה האחרונה למעלה ממיליארד דולר לארגון, סכום שנועד בראש ובראשונה להחזיק את פעילותו השוטפת.

לפי גורמים ביטחוניים, חלק גדול מהכסף שהועבר מטהרן לא הושקע בפעילות צבאית, אלא דווקא בתשלומים פנימיים. מרבית התקציב הופנה למשכורות לפעילים, לפנסיות ולתשלומים למשפחות של מחבלים שנהרגו או נפצעו במהלך הלחימה. במערכת הביטחון מציינים כי מצב זה משקף ארגון שמתקשה לחדש את כוחו הצבאי, ואף מתואר כארגון שהפך "מבוגר" יותר, עם נטל כלכלי הולך וגדל של תשלומי עבר.

עוד עולה כי חיזבאללה מתקשה לשקם את התשתיות הצבאיות שלו ואת מאגרי אמצעי הלחימה שנפגעו במהלך הלחימה. במקביל, הארגון כמעט ואינו משקיע בשיקום אזרחי בקרב האוכלוסייה השיעית בדרום לבנון, שרבים מבתיה נהרסו. לפי ההערכות, גם תוכניות ההתעצמות הרב שנתיות של הארגון אושרו למעשה על ידי איראן, ולכן כל פגיעה ביכולת האיראנית מקרינה באופן ישיר גם על חיזבאללה.

במקביל להתפתחויות הכלכליות, בפיקוד הצפון עוקבים אחר פריסת הכוחות של הארגון. לפי ההערכות, כוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה, מרוכז כעת מצפון לנהר האוואלי. כוח זה הצטמצם לכ-2,000 לוחמים בלבד, כאשר חלק מהפעילים נשארו באזור ביירות.

במערכת הביטחון מעריכים כי חלק מהכוחות נותרו בבירה הלבנונית בשל חשש מהתפתחויות פוליטיות וביטחוניות בתוך לבנון עצמה, וכן מחשש לפעילות מצד גורמים אזוריים בגבול סוריה. במקביל, האמל"ח שהיה מאוחסן בכפרים בדרום לבנון נפגע באופן משמעותי בתקיפות האחרונות, מה שהוביל את הארגון להסיג חלק מכוחותיו צפונה.

לצד הזירה הלבנונית, בצה"ל בוחנים גם את ההתפתחויות בזירה הסורית. לפי גורמים המעורים בנושא, הועברו מסרים למשטר בדמשק באשר למצבם של הדרוזים בדרום סוריה, תוך הדגשה כי לא ינוצל המצב האזורי לפגיעה בהם.

בנוסף, הועבר מסר לסוריה כי עליה לשמור על שליטה הדוקה בגבול עם עיראק ולמנוע מעבר של מיליציות פרו איראניות לשטח המדינה. ברקע הדברים, מיליציות עיראקיות ממשיכות לתקוף כוחות אמריקניים בעיראק, ובתגובה נרשמה היערכות צבאית סורית הכוללת העברת אלפי חיילים לגזרה, במטרה למנוע מעבר של גורמים חמושים בין הזירות.

במערכת הביטחון ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות בצפון ובאזור כולו, כאשר הקשר בין מצבה של איראן לבין יכולות חיזבאללה נותר גורם מרכזי בהערכת המצב.