ביממה הקרובה: נתב"ג יפעל וישראלים יוכלו לחזור לארץ

על פי הודעת שרת התחבורה, מירי רגב פעילות נמל התעופה תשוב, כאשר ביממה הקרובה תתאפשר נחיתה של מטוס אחד בכל שעה.

שרת התחבורה, מירי רגב הודיעה כי הלילה (רביעי) נמל התעופה בן גוריון עתיד לחזור לפעילות לשם החזרת הנוסעים הישראלים ארצה. בהתאם להערכות מצב שהתקיימו הוחלט להקדים את פתיחת נמל התעופה לטיסות נכנסות כבר הלילה ובצורה מדודה.

לדברי שרת התחבורה עם פתיחת המבצע הם פעלו להוציא את צי המטוסים מהארץ יחד עם פינוי של כ-5000 איש מנתב"ג. בנוסף הוחרגו המעברים היבשתיים אשר אמצעותם כבר חוזרים ישראלים לישראל.

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, בסה״כ נכנסו לישראל 10,430 ישראלים בכלל המעברים נכון ל4.3:

8,808 במעברים היבשתיים

154 במעברים הימיים

1,468 במעברים האוויריים









פתיחת נתב"ג - איך זה יפעל

במידה ולא יהיו שינויים, נתב"ג עתיד להיפתח הלילה ויפעל 24 שעות ביממה. ב24 השעות הראשונות יפעל מטוס אחד בשעה שיכיל כ200 נוסעים. לאחר מכן בהתאם לתוכניות ובהתאם למצב הבטחוני, יגדל מספר המטוסים לשניים בשעה כאשר בשיא הפעילות יוכלו לחזור כ8-9 אלף נוסעים. עם הגעת הנוסעים לנתב" יחכו להם היסעים אוטובוסים/רכבת ישראל

במשרד התחבורה צופים כי תוך 10 ימים ניתן יהיה להחזיר את כלל הנוסעים הבייתה. השרה התייחסה לנושא הטיסות היוצאות- הדבר כרגע לא מתאפשר בגלל המצב הביטחוני והחשש מהתקהלות מאחר וזמן השהייה/טיפול בנוסע יוצא בנמל התעופה הוא שעה-שעה וחצי ויש כאן חשש לביטחונם. במשרד התחבורה הדגישו את ביטחון הנוסעים בראש ובראשונה.





הפעילות מול מדינות וחברות התעופה

המשרד פועל מול מדינות וחברות זרות על מנת לאפשר את חזרת הנוסעים הבייתה וכן גם מתקיימות שיחות עם איחוד האמירויות במטרה להחזיר נוסעים מדובאי זאת לאור סגירת המרחב האוירי במדינה. ברגע שהדבר יתאפשר ייצא מידע לציבור על הטיסות.

רגב התייחסה לנושא חזרת האזרחים ארצה באופן עצמאי והבהירה כי אם יש להם אפשרות להגיע למעברים היבשתיים הם יכולים בבצע זאת.

השרה הבהירה כי הם פועלים מול חברות זרות שתגברו את הטיסות למדינות השכנות וכן ציינה כי ויז בקשה הצטרף למאמץ להחזרת הנוסעים וגם היא תגברה את הטיסות מאירופה למדינות השכנות.

חזרה דרך הים

בנוגע להחזרת הנוסעים דרך הים, אמרה רגב כי בקול הקורא שהוציא המשרד, זכתה חברה עם ספינה המכילה 1,200 איש, אך ברגע האחרון סירב צוות הספינה להגיע לישראל. בהתאם לחוק הודיע השר הממונה ביוון כי רק צוותים של האיחוד האירופי יכולים להפעיל את כלי השייט, ועל כן לא ניתן לשלוח צוותים ישראלים להפעלתה. לאור המצב המשרד נמצא בדיונים עם למצוא צוותים מהאיחוד שיסכימו להפעיל את הספינה.