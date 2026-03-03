זוהו שיגורים לעבר חיפה והצפון | אזעקות צפויות להישמע

פיקוד העורף פרסם הלילה (בין שלישי לרביעי) התרעת היערכות מוקדמת לתושבים באזורים נרחבים בצפון הארץ ובדרומה, ובהם הגליל, הגולן, אזור חיפה והקריות, ואדי ערה, מנשה, העמקים וכן אזור הערבה ואילת.

בהודעה נמסר כי בדקות הקרובות צפויות להתקבל התרעות, ועל כן התושבים באזורים הרלוונטיים מתבקשים לשפר את מיקומם למיגון מיטבי ולהימצא בסמוך למרחבים מוגנים. עוד הודגש כי במקרה של קבלת התרעה יש להיכנס למרחב מוגן ולשהות בו עד להודעה חדשה.

בין האזורים שלגביהם נמסרה ההנחיה נמצאים יישובים רבים בגליל העליון ובקו העימות, בהם נהריה, קריית שמונה, שלומי, מעלות תרשיחא ויישובים נוספים לאורך גבול הצפון. בנוסף נכללו ברשימה ערים ויישובים באזור חיפה והקריות, בהם חיפה, נשר, קריית אתא, קריית ביאליק, קריית ים וקריית מוצקין.

התרעת ההיערכות נשלחה גם לעשרות יישובים בעמקים ובגליל התחתון, בהם עפולה, מגדל העמק, נוף הגליל ונצרת, וכן ליישובים באזור מנשה, חדרה, פרדס חנה-כרכור וזכרון יעקב.

במקביל הופצה ההודעה גם לתושבי רמת הגולן, טבריה והיישובים סביב הכנרת. בנוסף נכללו ברשימה יישובים בדרום הרחוק, בהם אילת ויישובי הערבה.

בשלב זה מדובר בהתרעת היערכות מוקדמת בלבד. בפיקוד העורף הדגישו כי יש להמשיך לעקוב אחר ההנחיות הרשמיות ולהישמע להוראות במקרה שתופעל אזעקה באזור המגורים.