דובר צה"ל: "תקפנו את מתחם הגרעין החשאי מין זדאאי באיראן"

דובר צה"ל מסר הערב (שלישי) כי חיל האוויר ביצע מאז תחילת המבצע אלפי תקיפות ברחבי איראן ולבנון, במסגרת מאמץ לפגוע בתשתיות הצבאיות של המשטר האיראני ובארגוני הטרור הפועלים מטעמו.

לדברי דובר צה"ל, טייסי חיל האוויר המריאו לכ־1,600 גיחות תקיפה והטילו כ־4,000 חימושים. רק ביממה האחרונה, כך לפי הצבא, יצאו מאות מטוסי קרב וכלי טיס ליותר מ־300 גלי תקיפה רצופים.

לדבריו, "ביממה האחרונה מאות מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר יצאו ללמעלה מ־300 גלי תקיפה רצופים באיראן, בלבנון, בטהראן ובביירות. תקפנו במקביל מאות מטרות ונכסים אסטרטגיים של הציר האיראני".





צילום: דובר צה"ל

עוד ציין דובר צה"ל כי צה"ל תקף והשמיד בטהראן מפקדת גרעין חשאית בשם "מין זדאי", שלדבריו פעלה בחלקה מתחת לאדמה ושימשה מדענים שפעלו לקידום יכולות להשגת נשק גרעיני.



לדבריו, "במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני". עוד הוסיף כי לאחר פגיעה קודמת במערך הגרעין, המשטר האיראני ניסה להעביר חלק מהיכולות לבונקרים סודיים. "המשטר ניסה לשקם את מאמציו ולהסתיר אותם מתוך מחשבה שאנחנו לא נבחין בכך. הם שגו".





צילום: דובר צה"ל

בנוסף עדכן כי מטוסי קרב תקפו בטהראן את דאוד עלי זדה, בכיר בכוח קודס ומפקד "גיס לבנון". לדבריו, עלי זדה היה אחראי לתיאום הלחימה של חיזבאללה נגד ישראל. "הוא ניסה לתקוף את ישראל מאדמת לבנון, ואנחנו תקפנו וחיסלנו אותו על אדמת איראן", אמר.

בצה"ל ציינו כי הפעילות מתמקדת גם בפגיעה במערכי הטילים של איראן. "אנחנו ממשיכים בציד השיטתי של ירי הטילים. עד כה השמדנו עשרות רבות של משגרים שהיו מוכנים לביצוע ירי לעבר עורף ישראל", אמר דובר צה"ל.

במקביל נמשכות התקיפות בלבנון נגד תשתיות חיזבאללה. לדברי הצבא, הותקפה מפקדה של המועצה המבצעית של הארגון וכן יעדים של כוח רדואן. בנוסף הועברה אזהרה לפעילי המשטר האיראני הפועלים בלבנון לעזוב את המדינה בתוך 24 שעות. "עזבו את לבנון בתוך 24 שעות. אם לא תתפנו, תותקפו", נמסר.





צילום: דובר צה"ל

לצד הדברים הדגיש דובר צה"ל כי למרות הישגי ההגנה האווירית, האיום על העורף עדיין קיים. "ההגנה האווירית המצוינת שלנו לא הרמטית. המשטר עדיין מחזיק ביכולות ירי ויעשה מאמצים רבים על מנת להצליח לפגוע בעורף", אמר, וקרא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.



עוד ציין דובר צה"ל כי במסגרת התקיפות פעל חיל האוויר גם נגד מערכות הפיקוד והשליטה של המשטר האיראני. לדבריו, מוקדם יותר היום מטוסי קרב תקפו מבנה בעיר קום שבו אמורה הייתה להתכנס המועצה לבחירת המנהיג הבא של איראן, מחליפו של המנהיג העליון עלי חמינאי. "אחד מתפקידיו המרכזיים של המנהיג העליון הוא פיקוד על המערכות הביטחוניות במדינה, ואנחנו לא ניתן למשטר הזה לשקם את יכולת הפיקוד והשליטה שלו", אמר. לדבריו, תוצאות התקיפה עדיין נבחנות.





בכיר איראני הותקף בטהרן צילום: ללא

בהתייחס לשאלה כמה זמן תימשך הלחימה, אמר דובר צה"ל כי מטרת הפעולה היא הסרת האיום מעל מדינת ישראל. "יש לנו מספר יעדים, לרבות טילי קרקע־קרקע שיורים על ישראל, טילי קרקע־אוויר ומערכות פיקוד ושליטה. נמשיך להעמיק את הפגיעה בהם עד להסרת האיום הקיומי, יימשך כמה שיימשך".

עוד הוסיף כי חיל האוויר ממשיך לפעול נגד מערכי השיגור האיראניים. "אפשר לומר שעד כה חיל האוויר השמיד עשרות רבות של משגרים ארוכי טווח שמשוגרים לעבר ישראל. נמשיך להעמיק את הפגיעה בטילים האלה עד להסרת האיום".





המראת מטוסי קרב אל תקיפות באיראן צילום: צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

בנוגע לשיתוף פעולה אזורי אמר כי לישראל קשרים עם מדינות האזור, אך נמנע מלפרט. "הקשרים עם מדינות האזור הם קשרים ענפים. מאז הסכמי השלום והסכמי אברהם היחסים מעמיקים. אני חושב שכולם מבינים שמשטר הטרור האיראני הוא בעיה אזורית ועולמית, אך על טיב היחסים ושיתוף הפעולה עם הצבאות האחרים אני מנוע מלענות".

בהתייחס ללחימה מול חיזבאללה אמר כי ישראל נחושה לפעול נגד הארגון. "חיזבאללה פתח במערכה הזאת, ואנחנו נפגע בו חזק. נעשה כל מה שאפשר כדי למנוע ממנו להמשיך ולהיות חמוש. נפרק אותו מנשקו, וגם אם זה ייקח זמן נפעל בעוצמה כדי להשיג את היעד הזה".