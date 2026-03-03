אחרי החיסול בטהרן: האולטימטום של אדרעי לבכירים בלבנון

אביחי אדרעי הזהיר את נציגי המשטר האיראני בלבנון לעזוב בתוך 24 שעות, לאחר חיסול בכיר כוח קודס דאבוד עליזאדה בטהרן, ואמר כי מי שיישאר עלול להפוך ליעד לתקיפה.

דובר צה״ל בערבית לשעבר, אביחי אדרעי, פרסם הערב (שלישי) אזהרה לנציגי המשטר האיראני השוהים בלבנון וקרא להם לעזוב את המדינה בתוך 24 שעות, תוך איום כי לאחר מכן הם עלולים להפוך ליעד לתקיפה.

לדברי אדרעי, מוקדם יותר היום חוסל בטהרן דאבוד עליזאדה, שהוגדר המפקד האיראני הבכיר ביותר בכוח קודס והאחראי על הפעילות האיראנית בלבנון. לדבריו, עליזאדה היה בין הגורמים המרכזיים שהפעילו לחץ על חיזבאללה לפעול נגד ישראל.

אדרעי כתב כי עליזאדה "הורה לחיזבאללה לתקוף את ישראל להגנת איראן במקום להגן על מדינת לבנון ואזרחיה".

בהמשך פרסם אזהרה ישירה לנציגי המשטר האיראני בלבנון וכתב: "אני מזהיר את נציגי משטר הטרור האיראני שעדיין נמצאים בלבנון כי עליהם לעזוב מיד לפני שיותקפו".

עוד הוסיף כי צה״ל לא יסבול את נוכחותם במדינה וציין: "צה״ל מזהיר כי לא יסבול כל נוכחות של נציגי משטר הטרור האיראני בלבנון וייתן לנציגים הנמצאים כעת בלבנון הזדמנות לעזוב תוך 24 השעות הקרובות".

לדבריו, לאחר פרק הזמן הזה לא יישאר מקום בטוח עבורם. "לאחר מכן, לא יהיה מקום מקלט בטוח לנציגי המשטר האיראני בלבנון, וצה״ל יתקיים נגדם יעד בכל מקום בו יימצאו".