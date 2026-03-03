קטאר מכחישה את הקונספירציה של קרלסון: "לא נתפסו סוכני מוסד"

לאחר המשפיען האמריקאי טאקר קרלסון, הפיץ קונספירציה אנטישמית בה טען כי המוסד הוא זה שתוקף את מדינות ערב במפרץ ולא איראן, משרד החוץ הקטארי יוצא בהכחשה נגד הטענות

מוקדם יותר, טען השדרן השמרני בעבר והמשפיען הידוע בתאוריות קונספירציה אנטישמיות היום, כי ישראל היא זו שתקופת בחשאי את מתקני הנפט והגז של סעודיה וקטאר, וכי איראן היא כלל לא זו שפגעה בתשתיות האנרגיה באזור, אלא בכלל מדובר בפעולת מוסד.

קרלסון הודיע אמש בשידור תוכניתו, אשר הפכה בשנים האחרונות למוקד משיכה לקונספירטורים ואנטישמים כי "אתמול בלילה, בקטאר ובסעודיה, נתפסו שני סוכני מוסד, הם נתפסו על ידי הרשויות בזמן שתכננו פיגועים במדינות".

קרלסון אף המשיך וטווה סיפור שלם ללא שום הוכחות: "כשחושבים על זה, זה לא הגיוני, אלה שתי מדינות מפרץ שגם הן מותקפות על ידי איראן, הם אמורים להיות באותו צד, אבל לא, ממש לא. ישראל רוצה לפגוע באיראן, בקטאר, בסעודיה, באיחוד האמירויות ובכל מדינות המפרץ, האיראנים בכלל אומרים שהם לא תקפו את מתקני ARMCO (חברת הנפט הממשלתית של סעודיה) או את תשתיות הפקת הגז של קטאר, מעניין מי כן תקף אותן".

כעת, בזמן הצהרה רשמית של משרד החוץ הקטארי, הכחישו השלטונות לחלוטין את טענותיו של קרלסון. דובר משרד החוץ הקטארי הסביר במענה לשאלת כתבים בנושא כי: "בקשר לשאלה שלך בקשר לסוכני מוסד, או תאים של המוסד במדינה, אין לנו שום מידע בנושא הזה, לא נעצרו תאים כאלה, אין לנו שום מידע על מעצרים כאלה".

בנוסף מוקדם יותר היום, הודיע קטאר כי אכן תקפה את איראן, בתגובה על כך שאיראן אכן הוציא מתקפות לשטחה ופגעה בתשתיות האנרגיה במדינה.