דיווח איראני: מוג'תבא חמינאי נבחר לרשת את אביו בתפקיד

על פי דיווח הערב (שלישי) של כלי התקשורת "איראן אינטרנשיונל", אספת המומחים באיראן בחרה במוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי, לתפקיד המנהיג העליון הבא של הרפובליקה האסלאמית.

לפי המקורות שצוטטו בדיווח, הבחירה התקבלה על רקע לחץ מצד משמרות המהפכה על חברי האספה. אספת המומחים היא הגוף הדתי והפוליטי המוסמך לבחור את המנהיג העליון באיראן.

מוג׳תבא חמינאי, בנו השני של עלי חמינאי, נחשב בשנים האחרונות לדמות בעלת השפעה במוקדי הכוח של המשטר בטהרן, למרות שאינו מחזיק בתפקיד רשמי בכיר במערכת השלטון.



כאמור, יותר מוקדם היום צה"ל תקף את פגישת חברי מועצת המומחים, שהוקמה כדי לקבוע את המנהיג הבא של המשטר באיראן. המומחים היו לקראת הצבעה על המנהיג החדש



דובר צה"ל התייחס לנסיון החיסול ואמר:"אחד מתפקידיו המרכזיים של המנהיג העליון הוא פיקוד על המערכות הביטחוניות במדינה, ואנחנו לא ניתן למשטר הזה לשקם את יכולת הפיקוד והשליטה שלו". לדבריו, תוצאות התקיפה עדיין נבחנות.