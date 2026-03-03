דיווח דרמטי: כטב"ם פגע בתחנת ה-CIA שבסעודיה

מתקפת כטב"מים המיוחסת לאיראן פגעה אמש (שני) במתחם שגרירות ארצות הברית בריאד, בירת סעודיה. על פי גורמים המעורים בפרטים שצוטטו בעיתון האמריקני "וושינגטון פוסט", אחד הכלים פגע באזור שבו פועלת תחנת ה-CIA בשגרירות.

ממשלות ארצות הברית וסעודיה אישרו כי שני כטב"מים פגעו במתחם השגרירות האמריקנית בעיר, אולם לא התייחסו לכך שמוקד פעילות מודיעיני אמריקני נפגע בתקיפה. סוכנות הביון המרכזית סירבה להגיב לדיווח.

לפי התרעה פנימית של מחלקת המדינה האמריקנית שהגיעה לידי העיתון, התקיפה גרמה לקריסה של חלק מגג השגרירות ולחדירת עשן אל תוך המבנה. בהודעה נמסר כי נגרם למתחם נזק מבני וכי אנשי הצוות במקום ממשיכים לשהות במרחבים מוגנים.

בשלב זה לא ברור מה היקף הנזק הכולל שנגרם למבנה. לפי הדיווח, אין אינדיקציה לכך שאנשי CIA נפצעו במהלך האירוע.

במערכת הביטחון האמריקנית מציינים כי גם אם מדובר בפגיעה מוגבלת יחסית בפעילות הסוכנות בסעודיה, ייתכן שיש לכך משמעות סמלית עבור איראן. בטהרן רואים מזה שנים את ה-CIA כאחד האויבים המרכזיים של המשטר, בין היתר בשל תמיכת וושינגטון בהפיכה הצבאית בשנת 1953 שהדיחה את ראש ממשלת איראן הנבחר.