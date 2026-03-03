המל"ל בהנחיה לשבים לישראל: "לא להישאר במצרים"

המטה לביטחון לאומי פרסם הערב (שלישי) הבהרה לישראלים החוזרים לארץ דרך טאבה, כשהמליצו לנוסעים להגיע ישירות משדה התעופה למעבר טאבה ולא להישאר במצרים.

"בעקבות מבצע 'שאגת הארי' נסגר נמל התעופה בן גוריון ועשרות אלפי ישראלים נותרו בחו"ל. לאור זאת מגובשת תכנית "כנפי הארי" בהנחיית ראש הממשלה ובהובלת משרד התחבורה, להשבת ישראלים השוהים בחו"ל לישראל, ובכלל זה גם ערוץ חזרה לארץ באמצעות טיסות לשדה התעופה טאבה במצרים" נאמר.

"המטה לביטחון לאומי ממליץ לישראלים השבים לישראל דרך מצרים, להגיע אך ורק באמצעות טיסות הנוחתות בטאבה והמלצת המל"ל היא להגיע ישירות משדה התעופה למעבר טאבה ולא להישאר במצרים" מסרו במטה. עוד הובהר כי אזהרת המסע ברמה 4 נותרה בתוקף.

בנוסף, המל"ל קרא לציבור להצניע כל סממן ישראלי או יהודי בעת ההגעה למצרים, ולא להעלות עדכונים או פרטים ברשתות החברתיות. "עם התחלת הפעלת תכנית 'כנפי הארי', יפורסמו מספרי טלפון של מוקדים טלפונים, עדכון על מיקומי הטיסות והסבר כיצד נרשמים ע"י משרד התחבורה", הובהר.