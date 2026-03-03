מבזקים
סרוגים

המל"ל בהנחיה לשבים לישראל: "לא להישאר במצרים"

לקראת הפעלת הטיסות לטאבה, המטה לביטחון לאומי קרא לישראלים החוזרים לארץ: "מומלץ להגיע ישירות משדה התעופה למעבר טאבה ולא להישאר במצרים"

יאיר אמר
י"ד אדר התשפ"ו
המל"ל בהנחיה לשבים לישראל: "לא להישאר במצרים"
מעבר טאבה צילום: נועם ריבקין פנטון\פלאש 90

המטה לביטחון לאומי פרסם הערב (שלישי) הבהרה לישראלים החוזרים לארץ דרך טאבה, כשהמליצו לנוסעים להגיע ישירות משדה התעופה למעבר טאבה ולא להישאר במצרים. 

עקבות מבצע 'שאגת הארי' נסגר נמל התעופה בן גוריון ועשרות אלפי ישראלים נותרו בחו"ל. לאור זאת מגובשת תכנית "כנפי הארי" בהנחיית ראש הממשלה ובהובלת משרד התחבורה, להשבת ישראלים השוהים בחו"ל לישראל, ובכלל זה גם ערוץ חזרה לארץ באמצעות טיסות לשדה התעופה טאבה במצרים" נאמר. 

 "המטה לביטחון לאומי ממליץ לישראלים השבים לישראל דרך מצרים, להגיע אך ורק באמצעות טיסות הנוחתות בטאבה והמלצת המל"ל היא להגיע ישירות משדה התעופה למעבר טאבה ולא להישאר במצרים" מסרו במטה. עוד הובהר כי אזהרת המסע ברמה 4 נותרה בתוקף. 

בנוסף, המל"ל קרא לציבור להצניע כל סממן ישראלי או יהודי בעת ההגעה למצרים, ולא להעלות עדכונים או פרטים ברשתות החברתיות. "עם התחלת הפעלת תכנית 'כנפי הארי', יפורסמו מספרי טלפון של מוקדים טלפונים, עדכון על מיקומי הטיסות והסבר כיצד נרשמים ע"י משרד התחבורה", הובהר.

המטה לביטחון לאומי מצרים מעבר טאבה