טראמפ: ספינות הצי האמריקני ילוו מכליות במצר הורמוז

טראמפ הודיע כי הורה לספק ביטוח סיכונים וערבויות לסחר הימי במפרץ, במיוחד להובלת אנרגיה. לדבריו, אם יהיה צורך חיל הים האמריקני ילווה מכליות במצר הורמוז כדי להבטיח זרימה חופשית של אנרגיה לעולם

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע הערב (שלישי) כי הורה לנקוט צעדים שנועדו להבטיח את המשך זרימת הסחר הימי, ובמיוחד אספקת האנרגיה דרך מפרץ הרמז.

לדבריו, הוא הנחה באופן מיידי את תאגיד מימון הפיתוח של ארצות הברית (DFC) לספק ביטוח סיכונים פוליטיים וערבויות לביטחון הפיננסי של הסחר הימי העובר באזור. הביטוח, כך ציין, יוצע במחיר נמוך ויהיה זמין לכל קווי הספנות הפועלים באזור.

טראמפ הוסיף כי אם יהיה בכך צורך, חיל הים של ארצות הברית יחל ללוות מכליות במעבר דרך מצר הורמוז. לדבריו, המהלך נועד להבטיח את המשך מעבר האנרגיה בשוק העולמי.

"לא משנה מה, ארצות הברית תבטיח זרימה חופשית של אנרגיה לעולם", אמר טראמפ.



כאמור, האיראנים הפעילו את מה שמכונה מבחינתם "נשק יום הדין": סגירת מצרי הורמוז. יועצו של מפקד משמרות המהפכה האיראניים, אבראהים ג'בארי, הודיע כי "מצרי הורמוז נסגרו, נתקוף כל ספינה שתנסה לחצות אותו".





מצרי הורמוז נמצאים בקצה הדרום־מזרחי של המפרץ הפרסי ונמצאים בשליטתה של איראן. דרכם עוברת תנועת המכליות והספינות היוצאות מערב הסעודית, קטאר ועומאן אל האוקיינוס ההודי. סגירת המצר עשויה להביא לעצירת אספקת הנפט והגז מהאזור, כאשר ההערכות הראשוניות הן לזינוק במחירי הנפט, זאת בהמשך לעלייה במחירי הגז לאחר הודעת קטאר על עצירת הנזלת הגז לייצוא.