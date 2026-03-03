בעקבות המצב הביטחוני: ההתאחדות לכדורגל בהודעה מדאיגה

המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף ממשיכים להשפיע גם על עולם הספורט; במנהלת הליגות עדכנו על שינוי בכדורגל הישראלי

ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (שלישי) על דחיית משחקי המחזור הקרוב בליגות המקצועניות, זאת בשל המצב הביטחוני ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

בהודעת המנהלת נמסר כי משחקי המחזור ה-26, שתוכננו להתקיים בין ה-6 במרץ ועד ה-9 במרץ, לא ייערכו במועד שנקבע מראש. ההחלטה התקבלה על רקע ההתפתחויות הביטחוניות וההנחיות שניתנו לציבור.

"בשל המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, אנו נאלצים להודיע על דחיית המשחקים שתוכננו להיערך בסוף השבוע הקרוב בליגות המקצועניות בין ה-6 במרץ ועד ה-9 במרץ, משחקי המחזור ה-26", נמסר בהודעה.

במנהלת הליגות ציינו כי מועד חדש לקיום המשחקים ייקבע בהמשך, בהתאם להתפתחויות ולהערכת המצב.