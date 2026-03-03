דיווח: שיגור הטילים מאיראן בקריסה דרמטית

על פי נתונים שמתקבלים מחיל האוויר, נרשמה ירידה חדה של 70% בהיקף השיגורים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל

יוסי יהושוע, הפרשן צבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET, פרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית נתונים חדשים המעידים על השפעת התקיפות הישראליות על יכולות השיגור מאיראן.

לדברי יהושוע, התקיפות הישראליות והאמריקאיות באיראן מוכיחות את עצמן. על פי נתונים שמתקבלים מחיל האוויר, נרשמה ירידה חדה של 70% בהיקף השיגורים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל, וזאת בהשוואה ליום הראשון של המערכה. יהושוע הגדיר את הנתון כ"דרמטי ביותר", והסביר כי זהו הנתון שיאפשר למדינת ישראל לפתוח מחדש את השמיים בעוד 48 שעות.

את ההישג הזה מייחס יהושוע לפעילות משולבת של חיל האוויר ואגף המודיעין, אשר מנהלים "ציד של טילים באיראן". בהתייחסו לפעילות שבוצעה היום באיראן, ציין הפרשן כי נרשמו פגיעות משמעותיות במטרות המהוות סמלי שלטון ופוגעות במשטר עצמו.





