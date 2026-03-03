השירות המטאורולוגי מודיע: "לקראת שינוי משמעותי"

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר הודעה על מה שצפוי לקרות בימים הקרובים: "אנו לקראת שינוי משמעותי"

על פי ההודעה: "מחר נרגיש שוב התקררות והטמפרטורות יהיו מעט מתחת לממוצע הרב שנתי לתחילת חודש מרץ. התחממות משמעותית לא צפויה בכל השבוע הקרוב ובניגוד למצב שרר בתחילת פברואר, המחצית הראשונה של מרץ צפויה להיות קרירה מהרגיל".

לקראת סוף השבוע, בשירות המטאורולוגי ציינו כי "בשבת צפוי שינוי משמעותי במזג האוויר. הגשם חוזר, תחילה לצפון ובערב גם למרכז ולצפון הנגב. יום א' כבר צפוי להיות חורפי והגשם יתפשט עד למרכז הנגב עם צפי לשיטפונות בנחלים בנגב המערבי, הצפוני, המרכזי ובנחלי ים המלח. הרוחות יתחזקו והטמפרטורות בהרים ירדו ל-10-12 מעלות. ביום ב' עדין ירדו גשמים מקומיים ויהי קר מהרגיל".

