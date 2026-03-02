השירות המטאורולוגי בהודעת אזהרה

השירות המטאורולוגי פרסם הערב אזהרה מטאורולוגית צהובה. למה צריך לצפות ומה צריך לעשות? כל הפרטים

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על סכנת ים גבוה ומסוכן לרחצה - החל מ-02/03 16:00 עד-03/03 02:00. על פי ההודעה, מצב הים גלי גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-70 עד 120 ס"מ, לא צפוי שינוי משמעותי

למה ניתן לצפות

- תתכן סכנת טביעה כתוצאה מגלים גבוהים.

- יתכנו גלים גבוהים העלולים לגרום לפציעה, בין היתר בשל אבנים או סלעים. הנמצאים במים

- יתכן סחף מהאזור הרדוד לאזור המים העמוקים.

- יתכנו זרמים ומערבולות הגורמים להיסחפות ללב ים ולטביעה.

- יתכנו גלים שנשברים ומשנים כיוון.

- במקרה של רוחות חזקות, תתכן גם פגיעה מחפצים העפים ברוח.

- במקרה של רוחות מזרחיות בים התיכון, קיימת סכנת סחיפה ללב ים.

כיצד מומלץ להתנהג

- יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

- יש להישמע להוראות המצילים ו/או הפקחים, לנהוג בהתאם להנחיות המוסמכות ולשילוט בחוף ולהיכנס למים רק באזורים המסומנים כמותרים לרחצה בלבד.

- יש להימנע מלעמוד על מזחים, שוברי גלים או מקומות בהם עלולים להיפגע מגלי הים.

- יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים בשל סכנת זרמים.

- יש להימנע מלשחות בקרבת שוברי גלים בגלל סכנת הזרמים שבסמיכות אליהם.

- בעת רוחות חזקות יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם.