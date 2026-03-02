שיקלי בתגובה לתקיפות הבדואים בדרום: נקדם את ההתיישבות באזור

בעקבות האירוע החמור ביישוב רתמים, בו הותקפו צעירים על ידי קבוצת בדואים מביר הדאג', שאף הציתו אנדרטה לזכר שני לוחמי לוט"ר שנפלו בשבעה באוקטובר, לירן אלמוזלינו ויפתח גורני הי"ד, הגיע השר עמיחי שיקלי לביקור במקום ונפגש עם הנהגת היישוב וחברי כיתת הכוננות.

דוברות רתמים

כתגובה למעשים, השר הודיע כי יפעל לזרז ולקדם אל מול משרד השיכון את ההתיישבות ברתמים, והורה על מיקוד פעולות האכיפה במקרקעין באזור על מנת לפנות את השטח מהתיישבות בלתי חוקית, ולהסדירם בתוך תחומי הקו הכחול של ביר הדאג' במסדרת 'תוכנית המיקודים' שהוא מקדם.

"כתגובה לאירוע אפעל להרחיב את ההתיישבות ברתמים ולהאיץ את פעולות האכיפה וההסדרה במרחב." כך אמר שיקלי. "לא נאפשר לפורעים להשתולל בנגב, גם לא בחסות שאון המלחמה".

השר הדגיש כי מדובר באירוע חמור מאד, מתח ביקורת על הנהגת ביר הדאג' והבהיר כי המצב הנוכחי לא יכול להימשך.

בנוסף, השר חיזק את המשטרה ואת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שפעלו למעצר אחד התוקפים וקרא להם לאתר את כל התוקפים ולהעמידם לדין.