הכתב המדיני: הגיע הזמן לעדכן את הציבור

יניר קוזין, הכתב המדיני של ‏גלי צה"ל, התייחס היום (שני) לכך שאין בלשכת ראש הממשלה נתניהו דובר.

בדבריו כתב קוזין: "זה אולי ייראה שולי ברצף האירועים, והייתי מעדיף לא לכתוב את זה בפומבי, אבל הגיע הזמן לעדכן את הציבור: ‏בלשכת ראש הממשלה נתניהו אין דובר מתפקד.

‏כלומר, יש אדם שזו כותרת תפקידו, זיו אגמון שמו, אבל בפועל הוא לא מתפקד בתור דובר זה זמן. ‏כדאי לציין שמדובר בתפקיד חשוב מאוד בשגרה ועל אחת כמה וכמה בזמן מלחמה.

אבל חשוב שתבינו, כשבלשכת ראש ממשלת ישראל אין דובר מתפקד מה שקורה בפועל זה מסרים מבולבלים, הציבור לא מקבל את המידע באופן מהימן ומדויק וזו כבר פגיעה ממשית בציבור (עם כל הכבוד לסרטונים של 50 השניות שנתניהו מפרסם)".

עוד מסר קוזין: "‏אם חוסר התקשורת מצד יועץ התקשורת הבכיר של רה"מ היה רק איתי אז מילא, אבל שורה של עיתונאים זוכים להתעלמות מוחלטת מאגמון. שיהיה ברור, המטרה היא לא לפטפט עם דובר רה"מ על החיים, אלא לקבל התייחסות רשמית ורצינית מהלשכה החשובה במדינה בתקופה קריטית כזו.

‏אני מסקר את לשכת רה"מ כבר עשור, היו דוברים טובים יותר ופחות, אבל מעולם לא נתקלתי בחוסר מענה כזה. חודשיים מבלי לקבל התייחסות או תגובה ואפילו כעת בזמן מלחמה? לא היה כדבר הזה מעולם. ואגב, על חוסר תפקודו מדובר מעידים כמה גורמים עימם שוחחתי בלשכה.

‏אתייג כאן את היוזר של רה"מ כדי שכך הדברים אולי יגיעו אליו ויהיה אפשר לתקן את העיוות הזה. לא רק עבור התקשורת, אלא בעיקר עבור אזרחי ישראל".