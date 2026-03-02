דווקא עכשיו, בוחרות בשמחה: 'הדתיות האלה' במשדר פורימי

תכנית הנשים של סרוגים 'הדתיות האלה' מארחת פאנל נשי במיוחד לפורים. ה"ונהפוך הוא" הפרטי שלי, מו שאנחנו צריכות ואוהבות: עם עומק, עם קריצה, ועם הרבה לב

חוגגות פורים בתוכנית מיוחדת של “הדתיות האלה”, מחכה לנו ערב נשי, שמח ומרים במיוחד. הדר ואורטל פותחות את הדלת לשיחה פורימית קלילה, מצחיקה ומלאת רוח טובה – בדיוק כמו שאנחנו צריכות ואוהבות: עם עומק, עם קריצה, ועם הרבה לב.

הדתיות האלה - חוגגות פורים באולפן

הדתיות האלה באולפן סרוגים

(התכנית הוקלטה לפני מבצע 'שאגת הארי')



אל הסלון הפורימי מצטרפותרבנית בת של מלך, עדי נגר - יוצרת ומנחת קבוצות, רותי גרינליק - מנחת הורים ויועצת אישית וזוגית וברוריה ברטלר - מייסדת שיטת הסטיילינג הרגשי – כל אחת עם הסגנון, ההומור והאמת שהיא מביאה.

יחד הן יוצאות למסע משעשע סביב שאלות של חג: איזו הלכה היינו פוסקות אילו חיינו בימי מרדכי ואסתר למי באמת היינו רוצות לשלוח השנה משלוח מנות ומה הנהפוכו הפרטי של כל אחת. שיח על שמחה ועל משאלות לב ועל רצון נשי לנצח הכל.

כיון שדווקא בימים כאלה, כשכולנו מרגישות לפעמים קצת כבד בלב וקצת עייפות מהמציאות, יש משהו בפורים שמבקש מאיתנו להתרומם. לבחור בשמחה. לעורר רוח, לרומם את העם, להזכיר לעצמנו שיש בנו כוח להפוך מציאות. הצחוק, השיחה והאומץ הנשי הם – הם מנוע.

זו לא עוד תוכנית על החג, אלא מפגש שמבקש להדליק אור. להזכיר שדווקא עכשיו צריך להגביה מבט, להוסיף טוב, ולהאמין שגם אנחנו יכולות להיות חלק מה“ונהפוך הוא” של התקופה.



