המדינה במלחמה; אז מה קורה בזירה הפוליטית?

המדינה במלחמה היסטורית, עשרות אלפי מילואימניקים הוקפצו וכולנו מנסים להישאר שפויים בין ריצות לממ"ד. אבל כל זה לא עוצר את הזמן מלכת. אז מה קורה בזירה הפוליטית? פרשנות

מאז שבת בבוקר המדינה חזרה למצב מלחמה, מיליוני אזרחים רצים הלוך ושוב אל המרחבים המוגנים, והמדינה נכנסה למעין מצב קיפאון.

עשרות אלפי מילואימניקים הוקפצו, רק עובדים חיוניים אמורים לצאת לעבוד, מוסדות החינוך סגורים, וגם משרדי הממשלה והכנסת פועלים במתכונת מצומצמת.

אך הזירה הפוליטית לא מחכה לאף אחד, גם לא לחיסול של חמינאי. כרגע, יש שני אירועים עיקריים שמעסיקים את המערכת: חוק הגיוס וחוק התקציב.

התקציב - יגרום לבחירות?

לפי חוק יסוד: משק המדינה, התקציב צריך לעבור עד סוף חודש מרץ, אחרת הכנסת מתפזרת ויוצאים לבחירות. השנה, ה-31.3 יוצא ממש יום לפני פסח, ולכן בכנסת רצו לנסות להעביר את החוק לפני הדדליין ולא להיגרר למצב שמקיימים דיונים קדחתניים ופיליבסטרים עד אמצע הלילה בימים שלפני פסח. אולם כעת, נראה שכך יהיה.

אומנם ועדת הכספים בכנסת קיימה היום דיון בנושא חוק ההסדרים, שקשור לחוק התקציב, אבל כרגע הקצב בהחלט אינו מספק גם אם יקיימו דיון פה ושם. התקציב וחוק ההסדרים בנויים מעשרות סעיפים ופרטים והכנסת אמורה לדון בכולם. אחרת, יתכן שבג"ץ יפסול את החוק.

במהלך הדיון היום, מהרן פרוזנפר, ראש אגף תקציבים באוצר, ציין כי כי קיים קושי מהותי לקיים דיוני עומק ולבנות תקציב מאפס בפרק הזמן הנוכחי בשל אי-הוודאות הביטחונית, והציע כי הוועדה תמשיך לדון במסגרת התקציב כפי שגובשה לפני המלחמה, כדי לעמוד בלוחות הזמנים הנדרשים ולא לאבד את העבודה שנעשתה.

לשאלת חברי הכנסת לעניין צעדי התייעלות מצד האוצר השיב פרוזנפר: "נדון בכל ההיבטים ונביא אותם בפניכם, אם נצטרך לקבל החלטות קשות לא נהסס להביא את ההחלטות האלה".

"צעדי התייעלות" עשויים לכלול בתוכם גם דרישה להסרת רפורמות מעמיקות מחוק ההסדרים, כמו רפורמת החלב של סמוטריץ', שגם ככה שנוי במחלוקת בתוך הקואליציה.

בסביבת שר האוצר רוצים כמובן להעביר את התקציב עם כל הרפורמות, ולכן בוחנים כעת יחד עם יו"ר הקואליציה אופיר כץ, שורה של אפשרויות, המובילה ביניהן היא קיום דיונים בזום. רק כך יצליחו אולי לעמוד בקצב הדיונים ולהספיק להעלות את התקציב לקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת בזמן החוקי שנותר.

כמה סבלנות יהיה לחרדים?

האירוע השני הוא חוק הגיוס. כרגע המצב הוא סטטי, כבר לפני שבועות ארוכים הסתיימו הדיונים בוועדת החוץ והביטחון, והיועצת המשפטית לוועדה, מירי פרנקל שור, אמורה להחזיר לוועדה נוסח מעודכן עם תיקונים ועדכונים שהיא הכניסה. אך התיקונים בוששים מלהגיע. המפלגות החרדיות ניסו לאחרונה ללחוץ גם על הייעוץ המשפטי וגם על ראש הממשלה נתניהו לפרסם כבר את הטיוטה המעודכנת, אך ללא הועיל.

כעת, תשומת הלב מופנית לאירועים אחרים וחוק הגיוס נדחק הצידה, אך לא מן הנמנע שנראה את המפלגות החרדיות ממשיכות להפעיל לחץ בימים ובשבועות הקרובים, כשההלם הראשוני של המלחמה יעבור, כדי לקבל את הטיוטה המעודכנת ולהמשיך לקיים דיונים בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס.