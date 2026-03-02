כיפות ברזל לפורים: "הפסדנו ועדת חקירה כל כך טובה"

כיפות ברזל במהדורה מיוחדת לפורים: התכנית עוסקת בנושאים החשובים של מגילת אסתר והנס הגדול. למה שנתו של המלך נדדה? מה עושה היום חרבונה? ועל מה צריך לתת צל"ש לממשלה? צפו

התכנית הפוליטית של סרוגים - כיפות ברזל במהדורה מיוחדת לפורים.

לשמחתנו או לצערנו, את התכנית הקלטנו לפני מבצע 'שאגת הארי' ככה שכל הצוות נמצא ולא גויס למילואים, אבל מאידך חלק מהפאנצ'ים כבר לא אקטואלי.

כיפות ברזל באולפן סרוגים

בפאנל השבוע משתתפים המנחה - נתנאל איזק, עורך סרוגים - אריה יואלי, מגיש 'דבר ראשון' בכיכר השבת - משה מנס, ומגיש 'החדשות הלא חשובות' - יוסי עבדו.

חברי הפאנל השיבו על השאלות הקשות באמת? למה שנתו של אחשורוש נודדת, והאם זה קשור למסמכי ג'פרי אפשטיין שהתגלו פתאום והיה חשש שהוא כלול בהם?

הנס הגדול של פורים

הנס הגדול של פורים הוא שמרדכי שמע על הגזירה ולא אסתר. תאר לך שאסתר הייתה שולחת למרדכי - "הולכים להרוג את כל היהודים". הוא היה אומר לה: "תרגעי! את היסטרית! אף אחד לא הולך להרוג פה כלום. וחוץ מזה אנחנו מטפלים במצב. ואז הולך לישון".

בפינת הטוב, הרע והמיותר - מה חשב הפאנל על המן שלוקח את מרדכי על הסוד, עם כל השופוני הזה?

חברי הפאנל הזכירו איך בתקופת בנט מחצית השקל הייתה על 20 שקל, ופתאום אצל סמוטריץ' זה זינק ל-86 שקלים והיד עוד נטויה.

מה קרה עם חרבונה? ניסה תכנית ריאליטי

חרבונה שפרץ לתודעה במעשה אחד, לא מוצא את עצמו מאז, שמענו שהוא התחיל להקליט איזה פודקאסט ובינתיים הוא השתתף בכל תכנית ריאליטי אפשרית: "תולים עם כוכבים", "מאסטר שד", "המשתה המנצח", "קרב פרסיים" ובסוף הודח "מהישרדות - איי הים".