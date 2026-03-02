טראמפ חושף: "איראן רצתה לייצר טילים שיגיעו לאמריקה"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מקיים הצהרה מיוחדת, שצפויה לכלול גם מידע חדש על המערכה נגד איראן, טראמפ מקיים את ההצהרה בבית הלבן במסגרת טקס הענקת מדליות נשיאותיות לגיבורי מלחמה.

"לפני שנתחיל את טקס המדליות החשוב הזה, אעדכן על מבצע "זעם אפי" נגד איראן, הצבא האמריקאי ממשיך בפעולות התקפיות עוצמתיות כנגד איראן, על מנת להסיר איומים לאמריקה שמציב המשטר הנוראי הזה".

"לאחר ההשמדה המוחלטת של תוכנית הגרעין על ידי כוחותינו במבצע "פטיש חצות" לפני חודשים, הזהרנו את איראן מלחדש את פעילותה הגרעינית, אך הם התעלמו מאזהרותינו, וסירבו לעצור את המרדף לנשק גרעיני, בנוסף לכך ארסנל הטילים האיראניים צמח באופן משמעותי, שסיכן את ארה"ב ואת כוחותיה באזור, המשטר החזיק בטילים המסוגלים לפגוע באירופה ובבסיסים שלנו במרחב, בקרוב היה מחזיק בטילים שיכלו להגיע לאמריקה".

"הם ניסו ליצור חומה של נשק קונבנציונלי, טילים וכלי טיס ואיומים נוספים, שיגנו עליהם מפני פגיעה בפרויקט הגרעין ויהפכו את זה לקשה מאוד למנוע מהם להשיג את הנשקים המסוכנים והאסורים האלה, שאנחנו אסרנו עליהם להשיג".

"אנחנו אסרנו עליהם, אנחנו רצינו שזה יפסק, כולם תמכו בנו ורצו בזה גם, אבל רק לנו היה את האומץ לעשות את מה שצריך, משטר איראני חמוש בנשק גרעיני יהיה איום בלתי נסבל למזרח התיכון, ואיום בלתי נסבל גם לארה"ב, הם היו יכולים לסכן אותנו".

"בניגוד לנשיא הקודם שלנו, ברק חוסיין אובמה, שיצאתי מההסכם הנוראי שלו שהיה נותן לאיראנים פצצה כבר לפני שנים אני לא אתן לזה לקרות, כבר 47 שנים המשטר הזה תוקף את ארה"ב ופוגע באנשינו, כל פעם שאתם רואים חייל בלי יד, רגל או פציעה אחרת, סיכוי טוב שזה בגלל איראן, זה היה סולימאני שדאג לזה, וחיסלתי אותו".

"המטרות שלנו ברורות בפעולה נגד המשטר החולה והזדוני הזה, קודם כל, השמדת יכולות הטילים של איראן, ואתם רואים את זה מתרחש משעה לשעה, בנוסף להשמדת יכולתם לייצר טילים חדשים כאלה, הם מכינים טילים מסוכנים".

"שנית, השמדת הצי שלהם, השמדנו כבר עשרה ספינות, הם בתחתית הים, המטרה הבאה היא לוודא שמשטר הטרור המוביל בעולם לעולם לא יחזיק בנשק גרעיני, ולבסוף נוודא שהמשטר האיראני לא יוכל לחמש ולצייד את ארגוני הטרור במזרח התיכון".



