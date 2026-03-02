הכנף המעופפת: החמקן הסודי ביותר של צה"ל תועד מעל איראן

כלי טיס חמקני וסודי במיוחד הנמצא בשירות צה"ל תועד מתעופף מעל שמי איראן, כלי הטיס הנקרא על פי פרסומים RA-01 נחשב לאחד הכלים אשר סודיותם שמורה בקנאות על ידי צה"ל

תיעודים המתפרסמים מתוך איראן, חושפים כלי טיס, אשר על פי גורמים רבים הוא אחד מהנכסים הסודיים ביותר של חיל האוויר. סרטונים מלב איראן חושפים כלי טיס חמקני, בלתי מאויש, דומה בעיצובו למפציץ ה-B2 החמקני של ארצות הברית, אשר על פי דיווחים משמש את צה"ל למשימות סודיות וחשאיות.

על פי שורה של הערכות קודמות, מדובר ככל הנראה ב-RA-01, כלי טיס ישראלי, בלתי מאויש, חמקני וסודי ביותר.

טענות לחשיפתו הראשונה של ה-RA עלו לראשונה במהלך מבצע עם כלביא, אז תועד כלי טיס דומה גם הוא בשמי איראן, כלי הטיס נחשב לאחד הסודיים בידי מערכת הביטחון, ושמו נחשף כתוצאה מהדלפה אמריקאית חמורה.

כאשר לפני כ-שנה הודלפו הערכות אמריקאיות בקשר לתוכנית התקיפה המתוכננת באיראן במסגרת ריגול לוויינים אמריקאי, זוהה ה-RA-01 בשמו, ותואר במסמך המודלף בתור "כלי טיס חמקני מתקדם, בלתי מאויש, למטרות סודיות".