מבזקים
סרוגים

אזעקות צבע אדום במרכז הארץ

דובר צה"ל מעדכן עכשיו כי זיהו שיגורים מאיראן לישראל - בקרוב צפויות אזעקות במרכז הארץ

י"ג אדר התשפ"ו
אזעקות צבע אדום במרכז הארץ
כיפת ברזל צילום: (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

דובר צה"ל מסר כעת (שני) כי צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

כעת הופעלו אזעקות בתל אביב, גוש דן ויישובי המרכז.

עוד נמסר מדובר צה"ל כי מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

צבע אדום אזעקות איראן