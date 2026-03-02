אזעקות צבע אדום במרכז הארץ

דובר צה"ל מסר כעת (שני) כי צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.

כעת הופעלו אזעקות בתל אביב, גוש דן ויישובי המרכז.

עוד נמסר מדובר צה"ל כי מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.