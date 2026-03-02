משרד התחבורה מעדכן: כך תפעל התחבורה הציבורית בפורים

משרד התחבורה מעדכן את הציבור על פעילות התחבורה הציבורית במהלך חג הפורים. לאור מצב החירום ובהתאם להנחיות פיקוד העורף וגורמי הביטחון, היקף הפעילות בקווי האוטובוסים עומד כ-45% ופעיל במתכוננת מצומצמת.

בחג הפורים (יום שלישי 3.3) וכן במועד שושן פורים (יום רביעי 4.3), תפעל התחבורה הציבורית בכל הארץ במתכונת חירום של 45% לאור מצב החירום ובהתאם להנחיות פיקוד העורף. לא יופעלו תגבורים בקווים ולא יופעלו קווים ייעודיים לימים אלה.

יש לציין כי הקווים הפעילים יופעלו במסלולים הרגילים ולא במסלולים מיוחדים לחג הפורים.

רכבת ישראל ממשיכה להפעיל את קווי הרכבת במתכונת חירום בימים א' עד ה' בין השעות 5:00 ל- 21:00 בקירוב, ובימי שישי עד השעה 13:00 בקירוב. במוצאי השבת תפעל הרכבת עד השעה 23:30 בקירוב,

הרכבות תופעלנה בקווים עיקריים וחיוניים אלה בלבד במתכונת של רכבת מאספת אחת מידי שעה:

* קו נהריה-חיפה-תל אביב-באר שבע (עם עצירות בכל תחנות הביניים המצויינות מטה).

* קו הרצליה-תל אביב-נתב"ג-ירושלים

* קו הרצליה-תל אביב-אשקלון-אופקים (קו טבעת השרון והנגב המערבי).

* קו בנימינה-רחובות/אשקלון.

* קו כרמיאל-חיפה.

תנועת הרכבות תופעל בתחנות אלה בלבד:

כרמיאל, נהריה, עכו, קרית מוצקין, מרכזית המפרץ, חיפה מרכז השמונה, חיפה בת גלים, חיפה חוף כרמל (כניסה מזרחית בלבד), בנימינה (כניסה מערבית בלבד),

קיסריה- פרדס חנה (כניסה מערבית בלבד),חדרה מערב, נתניה, בית יהושע (כניסה מערבית בלבד), הרצליה, תל אביב האוניברסיטה, תל אביב סבידור-מרכז, תל אביב השלום (כניסה דרומית בלבד), לוד, קרית גת, ב״ש מרכז, רעננה מערב, כפ״ס נורדאו, ראש העין צפון, פ"ת קרית אריה, נתב״ג, ירושלים יצחק נבון, בת-ים יוספטל, ראשל"צ משה דיין (כניסה צפונית בלבד), חולון וולפסון, יבנה מערב, רחובות, אשדוד עד הלום, אשקלון, שדרות, אופקים, נתיבות.

הרכבות הקלות בירושלים ובגוש דן והרכבלית בחיפה אינן פועלות עד להודעה חדשה. בנוסף, מרכזי השירות "על הקו" סגורים ברחבי הארץ.

יש להתעדכן לפני היציאה לדרך. המידע המעודכן ביותר על פעילות הקווים והנסיעות זמין באפליקציות התחבורה הציבורית ובאתרי המידע, וכן במוקדי השירות של מפעילי התחבורה הציבורית.

ניתן לפנות גם למוקד שירות התחבורה הציבורית במספר 8787*.