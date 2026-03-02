בכירים במפרץ על איראן: "לתקוף אותנו זו טעות קשה, איבדו הכל"

גורמים בכירים במדינות הערביות במפרץ הפרסי מתארים זעם עצום נגד איראן בעקבות המתקפות על מדינות המפרץ, וטוענים כי האיראן עומד לאבד הכל

בכירי שלטון במדינות הערביות במפרץ, שוחחו עם התקשורת הבינלאומית, והביעו זעם ותדהמה לאור התגובה האיראנית, שכללה מתקפות ישירות חוזרות ונשנות גם כנגד המדינות הערביות שהיו עד כה ביחסים טובים יחסית עם המשטר.

בשיחה עם CNN, הסבירו גורמים בכירים ביותר במפרץ כי המתקפות של איראן היו "טעות חמורה בחישוב" שצפויה להביא מחירים כבדים על איראן.

"הם איבדו הכל, כל רצון טוב שהיה להם עם מדינות אסלאמיות וערביות" הסביר גורם בכיר נוסף העומד בראש מדינה באזור.

הדברים החריפים של מנהיגי המפרץ מגיעים לאחר שורה של דיווחים משמעותיים, לפיהם המדינות הערביות במפרץ מתכוננות ושוקלות לפעול עצמאית כנגד איראן, בתגובה על התקיפות כנגד מדינות המפרץ.