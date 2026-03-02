בעקבות המלחמה עם איראן: ביטוח לאומי בהודעה דחופה

המוסד לביטוח לאומי מפרסם הערב (שני) אזהרה דחופה לציבור המבוטחים בעקבות הודעות כוזבות המופצות בשעות האחרונות ברשתות החברתיות ובוואטסאפ. על פי הדיווחים, ההודעות מבטיחות "מענקים מיוחדים בעקבות המלחמה" וכוללות קישורים חשודים שמטרתם גניבת פרטים אישיים (פישינג).

בביטוח הלאומי מבהירים כי כל עדכון רשמי בנושא מענקים או תגמולים מפורסם אך ורק באתר הממשלתי ובערוצים הרשמיים של המוסד בפייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, טיקטוק ובוואטסאפ.

סימני זיהוי להודעות פישינג

כדי לסייע לציבור להימנע מהונאות, מפרסם הביטוח הלאומי כללים פשוטים לזיהוי הודעה אמינה:

שם השולח: הודעה אמיתית תגיע תמיד מהכתובת המזוהה BituahLeumi.

סיומת הקישור: כתובת האתר הרשמי חייבת להסתיים בסיומת הממשלתית Gov.il.

האזור האישי: כל עדכון שנשלח אליכם יופיע במקביל גם בלשונית "מכתבים" בתוך האזור האישי שלכם באתר המאובטח.

אימות נתונים: בכל מקרה של ספק, ניתן לוודא את תוכן ההודעה מול המוקד הטלפוני בקיצור 6050* או דרך הצ'אט האנושי באתר.

כלל הברזל: לא מוסרים פרטי אשראי

במוסד מדגישים כלל בטיחות מרכזי: הביטוח הלאומי לעולם לא יבקש מכם פרטי כרטיס אשראי לצורך העברת תגמולים או מענקים לחשבונכם.

"שמרו על עצמכם גם ברשת", מסרו בביטוח הלאומי, וקראו לציבור שלא להעביר את ההודעות הכוזבות הלאה כדי לעצור את שרשרת ההונאה.