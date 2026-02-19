ביטוח לאומי בהודעה ששווה לכם הרבה כסף. כל הפרטים

ביטוח לאומי מפרסם נוהל שככל הנראה לא כל כך הרבה אנשים מכירים, למרות שהוא יכול לחסוך לא מעט כסף. כל הפרטים

עבור נשים עצמאיות, היציאה לחופשת לידה מלווה לא פעם בחשש אמיתי לגורל העסק שבנו במו ידיהן. בניגוד לשכירות, עצמאית לא תמיד יכולה "להוריד את השאלטר" לחלוטין למשך חודשים ארוכים. כעת, בביטוח הלאומי מבקשים להרגיע ומזכירים את האפשרות המפתיעה לשלב בין השניים.

הבשורה: שימור העסק תוך כדי חופשת הלידה

לפי הנחיות הביטוח הלאומי, עצמאיות יכולות לעבוד בהיקף של עד 25% משרה במהלך תקופת הלידה וההורות, מבלי שהדבר יפגע בזכאותן לקבלת דמי לידה. המטרה היא לאפשר לבעלות עסקים לשמר ולתחזק את העסק שלהן, לענות ללקוחות דחופים או לבצע פעולות ניהוליות קריטיות, כדי שלא יצטרכו להתחיל הכל מאפס עם החזרה לשגרה.

שימי לב: האישור שחובה להשיג

למרות ההטבה המשמעותית, חשוב לדעת כי לא מדובר בצעד אוטומטי. בביטוח הלאומי מדגישים כי העבודה בעסק במהלך תקופת הלידה מותנית בקבלת אישור מראש.

אל תעשי טעויות: עבודה ללא תיאום ואישור רשמי עלולה לסכן את תשלום דמי הלידה שלך ולהוביל לדרישות החזר מהמדינה. לכן, לפני שאת עונה למייל הראשון מהלקוח, מומלץ להסדיר את הנושא מול הסניף המטפל.

עכשיו כשאת יודעת שאפשר לשמור על הראש מעל המים גם בבית וגם בעסק – כל מה שנשאר זה להוציא את האישור המיוחל ולצאת לדרך.