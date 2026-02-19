ירושלים: נשקי M16 ומחסניות נתפסו בפשיטה של מסתערבים

בעקבות מידע מודיעיני פשטו בלשים עם מסתערבים על ביתו של חשוד בעבירות אמל"ח בשכונת אבו טור. צפו בתיעוד הפשיטה

3 נשקי M16, אמל"ח ותחמושת נתפסו בפשיטה של שוטרי מחוז ירושלים ומסתערבי מג"ב ירושלים.

בעקבות מידע מודיעיני על חשוד בעבירות אמל״ח, פשטו בלשי תחנת עוז במחוז ירושלים, בשיתוף מסתערבי מג"ב ירושלים ויחידת הכלבנים, על ביתו של החשוד בשכונת אבו טור.

בחיפוש שבוצע במקום נתפסו: 3 רובי M-16 מפורקים, מחסניות תואמות וטעונות ותחמושת רבה.

דוברות המשטרה

על פי החשד, כלי הנשק שנתפסו ייתכן והיו מגיעים לידיהם של גורמים עברייניים או גורמי טרור ומשמשים לביצוע פיגועים פליליים או חבלניים.

החשוד בשנות ה -30, תושב אבו טור, נעצר נחקר והובא לבית משפט השלום בירושלים שם הוארך מעצרו עד לתאריך 23.2.26.