בכירים באיראן: "נערכים לתקיפה בהיקף היסטורי"

בזמן שטרם ברור האם נשיא ארה"ב טראמפ יתקוף באיראן או לא, או האם השיחות והמשא ומתן יצליח, גורמים באיראן טוענים כי הם מתכוננים לתקיפה בקנה מידה היסטורי, כך דווח היום (חמישי) בi24news.

עוד דווח כי יחד עם זאת, חמינאי מסרב להתגמש בעמדותיו הקיצוניות, וההערכה היא שאיראן מעדיפה מלחמה מהסכם לא טוב מבחינתה. במקביל, הכוח האווירי האמריקני שהגיע לאזור הוא הגדול ביותר אפילו מזה שהיה בערב מלחמת עיראק.