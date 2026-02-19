בכירים באיראן: "נערכים לתקיפה בהיקף היסטורי"

בזמן שטרם ברור האם נשיא ארה"ב טראמפ יתקוף באיראן או לא, או האם השיחות והמשא ומתן יצליח, גורמים באיראן טוענים כי הם מתכוננים לתקיפה בקנה מידה היסטורי, כך דווח היום (חמישי) בi24news.
עוד דווח כי יחד עם זאת, חמינאי מסרב להתגמש בעמדותיו הקיצוניות, וההערכה היא שאיראן מעדיפה מלחמה מהסכם לא טוב מבחינתה. במקביל, הכוח האווירי האמריקני שהגיע לאזור הוא הגדול ביותר אפילו מזה שהיה בערב מלחמת עיראק.
כזכור, טראמפ התייחס היום בכינוס 'מועצת השלום' למשא ומתן מול איראן ואמר: "מתקיימות עכשיו שיחות טובות עם איראן. אנחנו צריכים לעשות עסקה משמעותית. יש לנו יחסים מצוינים עם הנציגים שלהם - ואנחנו חייבים להגיע להסכם משמעותי. אם לא תהיה עסקה, יהיו דברים רעים". "בין ישראל ואיראן - אנחנו נראה מה קורה. אבל מה שחשוב זה שיש כרגע שלום במזרח התיכון. אלפי שנים אמרו שזה לא יקרה, אבל תראו מה קרה עכשיו בעזה" ציין. "כשהרסנו את מתקני הגרעין של איראן, זה תרם לשלום במזרח התיכון. לפני כן היה ענן שחור כבד מעל האזור. אז עכשיו צריך לקחת צעד נוסף, או שלא. אולי נגיע לעסקה עם איראן - בטח תדעו במהלך 10 הימים הבאים". "יש לנו עבודה לעשות עם איראן - אסור שיהיה להם נשק גרעיני" הבהיר טראמפ. "אי אפשר שיהיה שלום במזרח התיכון אם יש להם נשק כזה. אמרנו להם את זה בצורה ברורה מאוד". "כרגע העולם מחכה לחמאס. אנחנו צריכים לסגור גם דברים עם לבנון - אבל הדבר הכי חשוב הוא הנושא הגרעיני" ציין בדבריו. "המלחמה בעזה נגמרה. זה נגמר. יש להבות קטנות, אבל חמאס הולכים לוותר על הנשק שלהם - הם הבטיחו. אם לא - תהיה תגובה קשה".
כזכור, טראמפ התייחס היום בכינוס 'מועצת השלום' למשא ומתן מול איראן ואמר: "מתקיימות עכשיו שיחות טובות עם איראן. אנחנו צריכים לעשות עסקה משמעותית. יש לנו יחסים מצוינים עם הנציגים שלהם - ואנחנו חייבים להגיע להסכם משמעותי. אם לא תהיה עסקה, יהיו דברים רעים".
"בין ישראל ואיראן - אנחנו נראה מה קורה. אבל מה שחשוב זה שיש כרגע שלום במזרח התיכון. אלפי שנים אמרו שזה לא יקרה, אבל תראו מה קרה עכשיו בעזה" ציין. "כשהרסנו את מתקני הגרעין של איראן, זה תרם לשלום במזרח התיכון. לפני כן היה ענן שחור כבד מעל האזור. אז עכשיו צריך לקחת צעד נוסף, או שלא. אולי נגיע לעסקה עם איראן - בטח תדעו במהלך 10 הימים הבאים".
"יש לנו עבודה לעשות עם איראן - אסור שיהיה להם נשק גרעיני" הבהיר טראמפ. "אי אפשר שיהיה שלום במזרח התיכון אם יש להם נשק כזה. אמרנו להם את זה בצורה ברורה מאוד".
"כרגע העולם מחכה לחמאס. אנחנו צריכים לסגור גם דברים עם לבנון - אבל הדבר הכי חשוב הוא הנושא הגרעיני" ציין בדבריו. "המלחמה בעזה נגמרה. זה נגמר. יש להבות קטנות, אבל חמאס הולכים לוותר על הנשק שלהם - הם הבטיחו. אם לא - תהיה תגובה קשה".
תגובות