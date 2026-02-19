בג"ץ שוב מעורר מהומות: הרפורמים יקבלו אחיזה בכותל

בג"ץ נתן היום (חמישי) החלטת ביניים שנויה במחלוקת, לפיה יש להפוך את רחבת 'עזרת ישראל' לרחבת קבע מרוצפת אבן - שתנוהל על ידי הרפורמים והקונסרבטיביים.

יו״ר ש״ס אריה דרעי הגיב לכך בחריפות: "הוכנס צלם בהיכל! בג״צ מנסה לשלוח יד למקום הקדוש ביותר לעם היהודי ולחלל את הכותל המערבי!

עם ישראל כולו דורש להתפלל בכותל המערבי כפי שהיה נהוג מדורי דורות. רואים זאת בבירור בכל התפילות ההמוניות שנערכות בחודש אלול ובכל ימות השנה. דתיים וחילונים, מבוגרים ובני נוער מגיעים לכותל ומתפללים בכבוד למנהג המקום.

אין לבג״צ כל סמכות לשנות את אופי התפילה בכותל המערבי! הסמכות היחידה במקום היא רק של הרבנות הראשית.

לא תהיה שום רחבת תיפלה של הרפורמים בכותל המערבי! ש״ס תגיש בדחיפות את חוק הכותל שיגן על קדושת המקום כפי שהיה נהוג בכל הדורות".

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים ולשרותי דת יריב לוין תקף גם הוא את ההחלטה: "החבורה הקיצונית שיושבת בבג״ץ חצתה היום את אחרון הקווים האדומים, בהחלטתה להרים יד על קודש הקודשים של העם היהודי, הכותל המערבי.

זוהי החלטה לא לגיטימית, שלא ניתן להשלים עמה ואשר עומדת בסתירה לערכי היסוד של מדינת ישראל, בהם מאמינים הרוב המוחלט של אזרחיה.

הממשלה והכנסת חייבות לפעול בעניין זה ללא דיחוי. אני תומך בחקיקה מיידית שתקבע כי ניהול הכותל המערבי ייעשה אך ורק על ידי הרבנות הראשית, או גורם המקובל עליה".