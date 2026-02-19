תיעוד ממצלמת הקסדה של הלוחמים: מעצר מחבלים בשכם

לוחמי יחידת דובדבן בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שב"כ השלימו מוקדם יותר היום (חמישי), פעילות לסיכול טרור ולמעצר מחבלים במרחב העיר שכם שבחטיבת שומרון.
במסגרת הפעילות, הכוחות עצרו בשני כפרים שונים, מחבל שהזדהה בעבר עם 'גוב האריות' ומחבל נוסף שעסק בייצור מטענים וקידם מתווי טרור במטרה לפגוע בכוחות צה"ל ובמדינת ישראל.
במהלך מעצר המחבל שהזדהה בעבר עם 'גוב האריות', הכוחות איתרו אמצעי לחימה, ביניהם אקדח ותחמושת איתם תכנן המחבל לפגוע בכוחותינו.
כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לסיכול טרור במרחב ומול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון.
