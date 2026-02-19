נפתלי בנט בתגובה ראשונה לחשיפה הדרמטית

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (חמישי) לחשיפה של פרשן חדשות 12 עמית סגל, שטען כי חמאס בכיר חמאס שידל את מנסור עבאס ללכת עם נתניהו ולא עם בנט.

בדבריו טען בנט: "‏עמית סגל חשף עכשיו שארגון הטרור חמאס, ‏שרצח ואנס את בנינו ובנותינו, ‏פעל כדי שנתניהו יהיה ראש הממשלה. ‏חשוב לי להדגיש: ‏זאת לא טענה של יריבים פוליטים, זאת לא תיאוריה, ‏אלה העובדות שחשף עכשיו עמית סגל.

‏ב2021 התקשר בכיר חמאס למנסור עבאס, ודרש ממנו לתת לנתניהו להיות ראש ממשלה, ולא לי, ‏אותו בכיר חמאס ביקש מעבאס במפורש שלא ילך עם בנט, כי הם פחדו מממשלה בראשותי וידעו שהיא לא תאפשר להם להתעצם ולטבוח בנו, כמו שעשו בשביעי באוקטובר".

‏עוד הוסיף בנט: "נתניהו חייב להתייצב עוד הערב מול עם ישראל, ולתת תשובות: ‏למה חמאס כל כך רצה שדווקא הוא יהיה ראש ממשלה ולא בנט? ‏נתניהו חייב להסתכל בעיניים כל משפחות נרצחי השבעה באוקטובר, החטופים והפצועים, ולהסביר להם למה ארגון הטרור שטבח בנו רצה שהוא יהיה ראש הממשלה?".

לסיום הדגיש בנט: "‏החשיפה של עמית סגל מוכיחה דבר אחד ברור: ‏נתניהו טוב לחמאס".