אביה של דפנה ליאל: זה מי שרצח את רבין

הדיפלומט אלון ליאל ואביה של העיתונאית דפנה ליאל, הפתיע את נוה דרומי כאשר טען: זה מי שרצח את רבין

אלון ליאל, אביה של עיתונאית חדשות 12 דפנה ליאל, שגריר ישראל בטורקיה ומנכ"ל משרד החוץ לשעבר, התראיין אצל נוה דרומי ב-i24NEWS, ודיבר על רצח רבין.

בדבריו אמר ליאל: "רבין נרצח על ידי האופוזיציה הפוליטית שלו. הוא לא נרצח על רקע פלילי". דרומי קטעה אותו מיד ואמרה: "רבין נרצח על ידי יגאל עמיר", וליאל השיב: "בסדר. יגאל עמיר רצח אותו לא ממניעים פליליים. הוא לא שדד לו את הארנק. הוא רצח אותו ממניעים פוליטיים".



בהמשך, התבטא ליאל בנוגע למצבה של ישראל בעולם ואמר: "בשנתיים ורבע האחרונות, הידרדר מצבנו הבין לאומי לרמה שראש הממשלה שלנו, שהוא נערץ פה בארץ על ידי ציבור גדול, יכול לנסוע לארצות הברית ולהונגריה בלבד. תראי לי עוד ראש מדינה בעולם הזה, על הגלובוס הזה, בעיקר בעולם המערבי, שיכול לנסוע רק לשתי מדינות".

דרומי שאלה אותו: "אבל יכול להיות שלך יש חלק בדרך שבה רואים את נתניהו ואת הישראלים בעולם? יש לך הרבה ביקורת על הישראלים, על נתניהו, על ממשלת הימין. אתה יצאת נגד המינוי של דני דיין, תמכת בשוברים שתיקה, ארגונים שפעלו נגד מדינת ישראל לאורך השנים. אולי לך יש חלק בדרך שבה תופסים את ישראל?". ליאל השיב: "הלוואי שיש לי חלק", דרומי נותרה המומה ושאלה: "באמת?!", ליאל הוסיף שוב: "הלוואי".