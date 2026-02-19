סקר מנדטים: יאיר לפיד בשפל של כל הזמנים

סקר חדש חושף זעזוע במפת המנדטים: מה קורה כשהליכוד ובנט ראש בראש, ואיך נראית המפה הפוליטית ברגע שאיזנקוט ובנט מחליטים לרוץ יחד? כל המספרים המפתיעים

המערכת הפוליטית ממשיכה לרתוח, וסקר חדש של מכון 'טקטיקה תקשורת' עבור 'זמן ישראל', שפרסמה העיתונאית טל שניידר, מציג תמונה מרתקת של יחסי הכוחות ביום שאחרי. הסקר בוחן שני תרחישים מרכזיים: ריצה במפלגות הקיימות, ותרחיש של איחודים דרמטיים בגוש המרכז-ימין.

התרחיש הראשון: הליכוד מוביל, בנט דולק מאחור

במצב שבו המפלגות רצות במתכונתן הנוכחית, הליכוד נשארת המפלגה הגדולה ביותר, אך נפתלי בנט מבסס את מעמדו כאלטרנטיבה המרכזית:

הליכוד: 27

בנט: 18

ישראל ביתנו: 10

איזנקוט: 9

הדמוקרטים: 9

יהדות התורה: 8

עוצמה יהודית: 7

יש עתיד: 7

ש"ס: 10

רע"מ: 6

חד"ש-תע"ל: 5

כחול לבן: 4

התרחיש השני: איחוד בנט-איזנקוט משנה את כללי המשחק

הדרמה האמיתית מתרחשת כאשר בודקים אפשרות של איחודים. במקרה שבו נפתלי בנט וגדי איזנקוט מחליטים לרוץ ברשימה אחת, הם עוקפים את נתניהו והופכים לכוח הגדול ביותר בכנסת: