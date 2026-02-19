עופר וינטר מסר עדות בפרשת יועצי נתניהו

תא"ל (מיל') עופר וינטר מסר היום (חמישי) עדות פתוחה במסגרת פרשת הפגישה הלילית בחניון הקריה. זאת לאחר שהאלוף רומן גופמן, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסר עדות בפרשה, כך דווח הערב (חמישי) בישראל היום.

וינטר נשאל על פרטים מסוימים שחוקרי הפרשה ביקשו לאמת עימו. בעיקר, על קשריו האישיים עם יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אלי פלדשטיין, ועל הדברים ששמע בנוגע לפגישה הלילית.

כזכור, אמש הגיש ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, בקשת רשות לערור לבית המשפט העליון, שבמרכזה עומד צו עיכוב היציאה מן הארץ, שלטענת ברוורמן מונע ממנו להתחיל את כהונתו כשגריר בלונדון.



