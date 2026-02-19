אחרי 5 ימים: נעצר חשוד בהפיכת ניידת המשטרה במהומות בבני ברק

חמישה ימים אחרי המהומות בבני ברק, במהלכם שתי חיילות הותקפו על ידי עשרות אזרחים וחולצו בידי שוטרים, המשטרה הודיעה הערב (חמישי) כי עצרה חשוד שעל פי החשד היה מעורב בהפיכת ניידת משטרה במהלך ההתפרעויות.

לפי הודעת המשטרה, בתחילת השבוע נפתחה חקירה במטרה לאתר מספר חשודים שהיו מעורבים בהפיכת הניידת במהלך האירועים. במסגרת החקירה נאספו ממצאים וראיות, והיום איתרו בלשי התחנה את אחד החשודים - שתואר כגבר בן 19, תושב ביתר עילית.

כאמור, החשוד נעצר והועבר לחקירה בגין חבלה במזיד ברכב, השתתפות בהתקהלות אסורה, קשירת קשר לעשות פשע וחסימה/ הפרעה בדרך ציבורית. בתום חקירתו החשוד נכלא, ומחר בבוקר הוא יובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד כל ניסיון לפגוע בשוטרים, בניידות המשטרה וברכוש ציבורי, ותמצה את הדין עם המעורבים בהפרות סדר ובאלימות מכל סוג".